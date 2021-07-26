"Для стабильности региона": начались 10 учения Agile Spirit с Украиной и НАТО в Грузии (видео)

В маневрах принимает участие около 2500 военных — это крупнейшие маневры за все время проведения. Нашу страну представляют морпехи.

В Грузии стартовали 10-е международные учения Agile Spirit-2021 с Украиной и еще 13 странами. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

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Сегодня, 26 июля на территории 2 пехотной бригады ВС Грузии прошла церемония открытия учений, которые стали крупнейшими за все время проведения.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Цель учений — усовершенствование взаимодействия между странами НАТО и странами-партнерами. Также делается акцент на региональной стабильности, а также укреплении оперативных возможностей во время проведения и планирования операций в многонациональной среде.

Всего к учениям привлекли 2500 военных из США, Грузии, Великобритании, Украины, Польши, Румынии, Турции, Латвии, Эстонии, Германии, Азербайджана, Испании, Канады, Италии и Литвы. Все маневры будут проходить в 5 местах.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Украину на учениях представляют бойцы отдельного батальона морской пехоты, а также офицеры управления из командования разных направлений.

Ранее украинская корабельная группа прибыла в Грузию в составе нескольких групп. В ходе перехода корабли отработали учения по выживаемости.

Напомним, учения Agile Spirit будут проходить с 26 июля по 6 августа.

19 июля в Украине стартовали учения "Три меча-2021" с военными из Польши, США и Литвы.