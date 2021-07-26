"Для стабільності регіону": почалися 10 навчання Agile Spirit з Україною та НАТО в Грузії (відео)

У маневрах беруть участь майже 2 500 військових — це найбільші маневри за весь час проведення. Нашу країну представляють морпіхи.

У Грузії стартували 10-ті міжнародні навчання Agile Spirit-2021 з України і ще 13 країнами. Про це повідомляє пресслужба ВМС України у Facebook.

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Сьогодні, 26 липня, на території 2-ї піхотної бригади ЗС Грузії пройшла церемонія відкриття навчань, які стали найбільшими за весь час проведення.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Мета навчань — удосконалення взаємодії між країнами НАТО та країнами-партнерами. Також робиться акцент на регіональній стабільності, а також зміцненні оперативних можливостей під час проведення і планування операцій в багатонаціональному середовищі.

Усього до навчань залучили 2 500 військових із США, Грузії, Великобританії, України, Польщі, Румунії, Туреччини, Латвії, Естонії, Німеччини, Азербайджану, Іспанії, Канади, Італії та Литви. Усі маневри будуть проходити в 5 місцях.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Україну на навчаннях представляють бійці окремого батальйону морської піхоти, а також офіцери управління з командування різних напрямків.

Раніше українська корабельна група прибула до Грузії у складі декількох груп. У процесі переходу кораблі відпрацювали навчання з виживання.

Нагадаємо, навчання Agile Spirit проходитимуть з 26 липня по 6 серпня.

19 липня в Україні стартували навчання "Три мечі-2021" з військовими з Польщі, США та Литви.