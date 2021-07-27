США больше не будут принимать участие в боевых действиях в Ираке - Байден

Американские военные планируют оставить только обучение иракских военных, отказаться от боевых операций планируют до конца 2021 года.

Президент США Джо Байден заявил о завершении боевой миссии американских военных в Ираке. Операция завершится к концу нынешнего года. Об этом сообщает BBC.

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После встречи американского президента с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими в Белом доме было заявлено, что боевая миссия переформатируется в учебную. Американские солдаты будут тренировать иракских военных.

"Наше сотрудничество в борьбе с терроризмом будет продолжаться, даже когда мы перейдем к этой новой фазе", — заявил Джо Байден.

На данный момент в Ираке находится 2500 американских военных, которые помогают местным силам бороться с Исламским государством. В издании предполагают, что количество солдат останется прежним для помощи премьер-министру Ирака.

США вторглись в Ирак в 2003 году, чтобы свергнуть диктатора Саддама Хусейна и уничтожить оружие массового уничтожения, которого, как оказалось, не существовало. Боевые части покинули Ирак в 2011 году, но снова туда вернулись в 2014 для противостояния с боевиками ИГИЛ.

Напомним, в СМИ сообщали, что США выведут часть войск из стран Ближнего Востока.

В феврале 2021 в НАТО заявляли об увеличении контингента войск в Ираке до 4 тысяч военных.