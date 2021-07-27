США більше не будуть брати участь у бойових діях в Іраку — Байден

Американські військові планують залишити тільки навчання іракських військових, відмовитися від бойових операцій планують до кінця 2021 року.

Президент США Джо Байден заявив про завершення бойової місії американських військових в Іраку. Операція завершиться до кінця нинішнього року. Про це повідомляє BBC.

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Після зустрічі американського президента з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Кадімі в Білому домі було заявлено, що бойова місія переформатується в навчальну. Американські солдати будуть тренувати іракських військових.

"Наша співпраця в боротьбі з тероризмом триватиме, навіть коли ми перейдемо до цієї нової фази", — заявив Джо Байден.

Наразі в Іраку перебуває 2500 американських військових, які допомагають місцевим силам боротися з Ісламським державою. У виданні припускають, що кількість солдатів залишиться таким же для допомоги прем'єр-міністру Іраку.

США вторглися до Іраку в 2003 році, щоб повалити диктатора Саддама Хусейна та знищити зброю масового знищення, якої, як виявилося, не існувало. Бойові частини покинули Ірак у 2011 році, але знову туди повернулися в 2014 для протистояння з бойовиками ІДІЛ.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що США виведуть частину військ із країн Близького Сходу.

У лютому 2021 НАТО заявляли про збільшення контингенту військ в Іраку до 4 тисяч військових.