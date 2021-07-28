В России начали сборку первого "самолета судного дня" Ил-96-400М

Первый образец планировали построить еще к 2019 году, но из-за пандемии сроки сместились. Всего планируется построить два воздушных судна.

В России начали строительство первого из двух самолетов Ил-96-400М в версии воздушных командных пунктов на случай ядерной войны. Об этом сообщают РИА, ссылаясь на источники в оборонных предприятиях.

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Сборка первого самолета началась в Воронеже. Создание самолета "судного дня" нужно было в связи с появлением нового поколения средств связи и обработки информации. Поэтому новый командный пункт будет "заточен" под новые средства обработки информации, в том числе под российскую систему спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Подобного рода воздушные судна нужны для президента, министра обороны и главы Генштаба. Самолет должен обеспечить с воздуха непрерывное управление войсками, в случае начала ядерной войны.

Как сообщают в издании, Ил-96-400М должен иметь дальность полета в два раза больше, чем его предшественник Ил-80. Радиокомплекс самолета должен функционировать в радиусе 6 тыс. километров для передачи приказов войскам. Его сопровождение должны обеспечивать истребители. В перспективе, как утверждают журналисты, Минобороны РФ может заказать третий самолет.

Ил-96-400М — это модификация гражданского самолета Ил-96. Максимальная длина полета — 10000 км. Запустить серийное производство планировалось к 2020 году, но из-за пандемии сроки сместились. Начало эксплуатации планируется в 2023 году.

Напомним, в России могут отказаться от самолетов "Антонов" из-за разрыва сотрудничества с Украиной и недавних крушений самолетов. Ранее в РФ представили БПЛА с вертикальным взлетом Black Duck.