У Росії почали збирання першого "літака судного дня" Іл-96-400М

Перший зразок планували побудувати ще до 2019 року, але через пандемію терміни змістилися. Всього планується побудувати два повітряні судна.

У Росії почали будівництво першого з двох літаків Іл-96-400М у версії повітряних командних пунктів на випадок ядерної війни. Про це повідомляють РІА, посилаючись на джерела в оборонних підприємствах.

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Збирання першого літака почалося у Воронежі. Створення літака "судного дня" потрібно було в зв'язку з появою нового покоління засобів зв'язку й обробки інформації. Тому новий командний пункт буде "заточений" під нові засоби обробки інформації, зокрема під російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.

Подібного роду повітряні судна потрібні для президента, міністра оборони і глави Генштабу. Літак повинен забезпечити з повітря безперервне управління військами, в разі початку ядерної війни.

Як повідомляють у виданні, Іл-96-400М повинен мати дальність польоту вдвічі більшу, ніж його попередник Іл-80. Радіокомплекс літака повинен функціонувати в радіусі 6 тис. кілометрів для передавання наказів військам. Його супровід повинні забезпечувати винищувачі. У перспективі, як стверджують журналісти, Міноборони РФ може замовити третій літак.

Іл-96-400М — це модифікація цивільного літака Іл-96. Максимальна довжина польоту — 10 000 км. Запустити серійне виробництво планувалося до 2020 року, але через пандемію терміни змістилися. Початок експлуатації планується в 2023 році.

Нагадаємо, в Росії можуть відмовитися від літаків "Антонов" через розрив співпраці з Україною і нещодавні катастрофи літаків. Раніше в РФ представили БПЛА з вертикальним зльотом Black Duck.