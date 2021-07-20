У РФ представили БПЛА з вертикальним зльотом Black Duck (фото)

Безпілотник розроблений для випробувань аеродинаміки і стабілізації систем вертикального зльоту.

У Росії на авіасалоні МАКС-2 021 представили новий безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою, розроблений МАІ (Московський авіаційний інститут). Про це повідомляється на офіційній сторінці виробника в Telegram.

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Як повідомляють розробники, БПЛА зробили для проведення випробувань аеродинамічних характеристик і систем стабілізації та управління апаратами вертикального зльоту і посадки літакової схеми. Головним достоїнством називається вертикальний зліт і посадка, а також запуск без допоміжних засобів за типом катапульт.

При його виготовленні враховувалася аеродинамічні органи управління і силової установки для управління вектором тяги. Наразі технічні характеристики безпілотника невідомі, як і терміни запуску у виробництво новинки.

Фото: РИА Новости

Нагадаємо, на тій же виставці представили Су-75 Chekmate, покликаний реагувати на винищувачі РФ. Раніше в РФ завершилися чергові випробування ударного безпілотника "Мисливець".

Також 7 липня в Росії заявили про завершення тестів С-500 "Прометей".