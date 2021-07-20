В РФ представили БПЛА с вертикальным взлетом Black Duck (фото)

Беспилотник разработан для испытаний аэродинамики и стабилизации систем вертикального взлета.

В России на авиасалоне МАКС-2021 представили новый беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный МАИ (Московский авиационный институт). Об этом сообщается на официальной странице производителя в Telegram.

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Как сообщают разработчики, БПЛА сделали для проведения испытаний аэродинамических характеристик и систем стабилизации и управления аппаратами вертикального взлёта и посадки самолётной схемы. Главным достоинством называется вертикальный взлет и посадка, а также запуск без вспомогательных средств по типу катапульт.

При его изготовлении учитывалась аэродинамические органы управления и силовой установки для управления вектора тяги. На данный момент технические характеристики беспилотника неизвестны, как и сроки запуска в производство новинки.

Фото: РИА Новости

Напомним, на той же выставке представили Су-75 Chekmate, призванный реагировать на истребители РФ. Ранее в РФ завершились очередные испытания ударного беспилотника "Охотник".

Также 7 июля в России заявили о завершении тестов С-500 "Прометей".