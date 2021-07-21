"Через розрив співпраці з Україною": у Росії можуть відмовитися від літаків "Антонов"

Після падіння Ан-24 і Ан-28 у липні, в РФ заговорили про заміну українських суден на Іл-114, який планують пустити в серію у 2023 році.

У Росії можуть відмовитися від експлуатації українських літаків "Антонов" через розрив співпраці з Україною, а також підготовку заміни у вигляді літака Іл-114. Про це заявив глава Обʼєднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар, передає Інтрефакс-АВН.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, на фоні недавніх катастроф Ан-26 і Ан-28, варто знайти заміну всьому "антонівському сімейству".

"Останні аварії і катастрофи, які були, підкреслюють, що, звичайно, ці літаки вже потрібно з експлуатації виводити, особливо в умовах розриву не тільки військово-технічного, а й економічного співробітництва з Україною, яка є виробником і розробником цих літаків", — заявив Слюсар.

Замінити їх хочуть Іл-114, серійні поставки якого повинні початися у 2023 році

Зазначимо, що Іл-114 — це дводвигуновий пасажирський літак, який виробляється з 1990-х років. Однак, з 2012 року серійне виробництво зупинено. Усього було побудовано 17 бортів. Його розробляли як заміну Ан-24.

[ + – ] Іл-114 Фото: ТАСС

Нагадаємо, 16 липня в Росії з радарів зник Ан-28, на борту якого перебувало 17 осіб. Пізніше стало відомо, що пілотам вдалося посадити літак "на черево".

6 липня на Камчатці при заході на посадку впав літак Ан-26. На його борту перебувало 28 осіб.