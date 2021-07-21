"Из-за разрыва сотрудничества с Украиной": в России могут отказаться от самолетов "Антонов"

После падения Ан-24 и Ан-28 в июле, в РФ заговорили о замене украинских суден на Ил-114, который планируют пустить в серию в 2023 году.

В России могут отказаться от эксплуатации украинских самолетов "Антонов" из-за разрыва сотрудничества с Украиной, а также подготовки замены в виде самолета Ил-114. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слесарь, передает Интрефакс-АВН.

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По его словам, на фоне недавних крушений Ан-26 и Ан-28, следует найти замену всему "антоновскому семейству".

"Последние аварии и катастрофы, которые были, они подчеркивают, что, конечно, эти самолеты уже нужно из эксплуатации выводить, особенно в условиях разрыва не только военно-технического, но и экономического сотрудничества с Украиной, которая является производителем и разработчиком этих самолетов", — заявил Слесарь.

Заменить их хотят Ил-114, серийные поставки которого должны начаться в 2023 году

Отметим, что Ил-114 — это двухдвигательный пассажирский самолет, производящийся с 1990-х годов. Однако с 2012 года серийное производство остановлено. Всего было построено 17 бортов. Его разрабатывали как замену Ан-24.

[ + – ] Ил-114 Фото: ТАСС

Напомним, 16 июля в России с радаров пропал Ан-28, на борту которого находилось 17 человек. Позднее стало известно, что пилотам удалось посадить самолет "на брюхо".

6 июля на Камчатке при заходе на посадку упал самолет Ан-26. На его борту находилось 28 человек.