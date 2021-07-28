"Крупнейшее со времен Холодной войны": ученые обнаружили новые шахты ядерных ракет в КНР (фото)
Ракетная база расположилась на 800 квадратных метрах, а количество ракет там превышает эксплуатируемые в РФ ядерные ракеты шахтного базирования.
Китай сооружает вторую ракетную шахту на западе страны на 110 пусковых шахт. Об этом сообщает исследование Федерации американских ученых.
Пекин строит новые пусковые установки потому что, вероятно, расширяет свой ядерный арсенал. Это, как утверждают ученые, ставит под сомнение приверженность КНР к стратегии минимального сдерживания.
Новую базу удалось зафиксировать при помощи спутниковых снимков, ракетная база расположена в Синьцзян. Там может быть до 110 пусковых шахт. База разместилась на территории 800 кв. метров в 380 км от ближайшего города.
Это уже второе место, в котором обнаружены новые ракетные базы. Ранее исследователи находили базу в провинции Ганьсу, в которой было 120 шахт.
"Китайская ракетная шахтная программа представляет собой самое масштабное строительство шахт со времен строительства ракетных шахт США и СССР во время холодной войны. Количество новых китайских шахт в стадии сооружения превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых РФ, и составляет больше половины численности всех американских ядерных ракет", — указывают исследователи.
За последние 10 лет Китай существенно нарастил количество боеголовок. Оно явно противоречит их стратегии "минимального сдерживания". В Пентагоне заявляют о том, что такое наращивание сил говорит о необходимости открытого диалога между ядерными державами.
Политика "минимального сдерживания" в Китае характеризовалась тем, что они хранили количество ядерных боеголовок, необходимых для нацбезопасности. Без наращивания количества боеголовок.
Напомним, Китай развернул в Тибете аналог американских Javelin HJ-12. Ранее в китайских СМИ писали, что США разрабатывает электромагнитное оружие.