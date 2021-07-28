"Крупнейшее со времен Холодной войны": ученые обнаружили новые шахты ядерных ракет в КНР (фото)

Ракетная база расположилась на 800 квадратных метрах, а количество ракет там превышает эксплуатируемые в РФ ядерные ракеты шахтного базирования.

Китай сооружает вторую ракетную шахту на западе страны на 110 пусковых шахт. Об этом сообщает исследование Федерации американских ученых.

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Пекин строит новые пусковые установки потому что, вероятно, расширяет свой ядерный арсенал. Это, как утверждают ученые, ставит под сомнение приверженность КНР к стратегии минимального сдерживания.

Новую базу удалось зафиксировать при помощи спутниковых снимков, ракетная база расположена в Синьцзян. Там может быть до 110 пусковых шахт. База разместилась на территории 800 кв. метров в 380 км от ближайшего города.

[ + – ] Дистанция от ракетной базы до различных ядерных баз и городов мира. Фото: FAS

Это уже второе место, в котором обнаружены новые ракетные базы. Ранее исследователи находили базу в провинции Ганьсу, в которой было 120 шахт.

[ + – ] Карта расположения пусковых установок рядом с Синьцзянем Фото: FAS

"Китайская ракетная шахтная программа представляет собой самое масштабное строительство шахт со времен строительства ракетных шахт США и СССР во время холодной войны. Количество новых китайских шахт в стадии сооружения превышает количество шахтных межконтинентальных баллистических ракет, эксплуатируемых РФ, и составляет больше половины численности всех американских ядерных ракет", — указывают исследователи.

За последние 10 лет Китай существенно нарастил количество боеголовок. Оно явно противоречит их стратегии "минимального сдерживания". В Пентагоне заявляют о том, что такое наращивание сил говорит о необходимости открытого диалога между ядерными державами.

Политика "минимального сдерживания" в Китае характеризовалась тем, что они хранили количество ядерных боеголовок, необходимых для нацбезопасности. Без наращивания количества боеголовок.

Напомним, Китай развернул в Тибете аналог американских Javelin HJ-12. Ранее в китайских СМИ писали, что США разрабатывает электромагнитное оружие.