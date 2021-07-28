"Найбільше з часів Холодної війни": вчені знайшли нові шахти ядерних ракет у КНР (фото)

Ракетна база розташувалася на 800 квадратних метрах, а кількість ракет там перевищує експлуатовані в РФ ядерні ракети шахтного базування.

Китай споруджує другу ракетну шахту на заході країни на 110 пускових шахт. Про це повідомляє дослідження Федерації американських вчених.

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Пекін будує нові пускові установки бо, ймовірно, розширює свій ядерний арсенал. Це, як стверджують вчені, ставить під сумнів прихильність КНР до стратегії мінімального стримування.

Нову базу вдалося зафіксувати за допомогою супутникових знімків, ракетна база розташована в Сіньцзян. Там може бути до 110 пускових шахт. База розташована на території 800 кв. метрів у 380 км від найближчого міста.

[ + – ] Дистанція від ракетної бази до різних ядерних баз і міст світу. Фото: FAS

Це вже друге місце, в якому знайдені нові ракетні бази. Раніше дослідники знаходили базу в провінції Ганьсу, в якій було 120 шахт.

[ + – ] Карта розташування пускових установок поруч із Сіньцзяном Фото: FAS

"Китайська ракетна шахтна програма являє собою наймасштабніше будівництво шахт із часів будівництва ракетних шахт США й СРСР під час холодної війни. Кількість нових китайських шахт у стадії спорудження перевищує кількість шахтних міжконтинентальних балістичних ракет, які експлуатуються РФ, і становить більше половини чисельності всіх американських ядерних ракет", — зазначають дослідники.

За останні 10 років Китай суттєво наростив кількість боєголовок. Вона очевидно суперечить їхній стратегії "мінімального стримування". У Пентагоні заявляють про те, що таке нарощування сил говорить про необхідність відкритого діалогу між ядерними державами.

Політика "мінімального стримування" в Китаї характеризувалася тим, що вони зберігали кількість ядерних боєголовок, необхідних для нацбезпеки. Без нарощування кількості боєголовок.

Нагадаємо, Китай розгорнув у Тибеті аналог американських Javelin HJ-12. Раніше в китайських ЗМІ писали, що США розробляє електромагнітну зброю.