Сімейна пара "неправильно" намагалася зачати дитину 4 роки: в чому причина

Лікарка з Китаю Лю Хунмей розповіла, як до неї прийшла одна молода пара, що не могла зачати дитину вже чотири роки. Коли гінекологиня почала виясняти, в чому причина, то це її відверто шокувало.

Related video

Одна подружня пара з Китаю протягом чотирьох років не могла зачати дитину, і тому вони звернулися до гінекологині з цього питання. Лікарка провела огляд і була шокована тим, що їй вдалося виявити, повідомляє британський таблоїд Mirror.

Гінекологиня Лю Хунмей розповіла про випадок з її практики, як до неї звернулися 26-річний чоловік та його 24-річна дружина. Вони заявили, що протягом чотирьох років намагалися зачати бажану дитину, однак їхні спроби були марними.

"Подружжя було дуже молодим — чоловікові 26 років, а жінці — 24. Вони були дуже здорові, але, попри чотири роки шлюбу, вони не могли завагітніти. І звісно, що неможливість зачати завдала цій сім'ї сильного стресу", — розповідає лікарка.

Потім фахівчиня вирішила зібрати анамнез і вияснити причину. Пані Лю дізналася від жінки, що подружжя живе регулярним статевим життям, але жінка зізналася, що кожен раз для неї є "надзвичайно болісним".

Гінекологиня подумала, що справа може полягати в інфекції, тому провела огляд пацієнтки. Першим шоком для неї виявився той факт, що жінка досі була незайманою. Тому пані Лю вирішила більш ретельно оглянути жінку.

Лікарка вирішила оглянути також анус жінки, і її версія підтвердилася — пара протягом чотирьох років займалася анальним сексом. Пані Лю каже, що в її практиці це вперше вона зіткнулася з таким відверто низьким рівнем сексуальної освіти у своїх пацієнтів.

Після проведеного огляду вона подарувала парі посібник зі статевого виховання, а також дала настанови про те, як парі слід займатися сексом. Згодом пані Лю дізналася від свого колеги, коли вже вийшла на пенсію, що її підопічна пара змогла зачати дитину через кілька місяців після візиту. На знак подяки їй відправили подарунок — понад 100 курячих яєць та живу курку. Пані Лю не хотіла приймати подарунок, однак потім прийняла.

"Чотири роки шлюбу — але ні чоловік, ні дружина не знали, як правильно кохатися та зачинати дітей. Загалом пар, яким бракує навіть базових знань, наразі небагато, тому такі випадки — дуже рідкісні. Однак зараз багато людей мають або викривлені, або хибні уявлення про свої статеві потреби. Саме тому потрібно підвищувати рівень сексуальної освіти для всіх дорослих людей", — відверто зізнається пані Лю.

Нагадаємо, Фокус писав, як матір 9-х дітей хоче народити представників усіх знаків Зодіаку. За словами 33-річної китаянки, вона не хоче розтратити хороші гени чоловіка, тому й загорілася ідеєю багатодітної сім'ї. У майбутньому вона сподівається, що діти подарують їй 81 онука.

Також ми розповідали, як чоловік зізнався, чому не міг зробити свою дружину вагітною. Чоловік під час занять сексом із дружиною завжди користувався презервативом. Він дивувався, чому його дружина не може завагітніти, поки лікар не розкрив очі на очевидне.