Семейная пара "неправильно" пыталась зачать ребенка 4 года: в чем причина

Врач из Китая Лю Хунмэй рассказала, как к ней пришла одна молодая пара, которая не могла зачать ребенка уже четыре года. Когда гинеколог начала выяснять, в чем причина, то это ее откровенно шокировало.

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Одна супружеская пара из Китая в течение четырех лет не могла зачать ребенка, и поэтому они обратились к гинекологу по этому вопросу. Врач провела осмотр и была шокирована тем, что ей удалось обнаружить, сообщает британский таблоид Mirror.

Гинеколог Лю Хунмэй рассказала о случае из её практики, как к ней обратились 26-летний мужчина и его 24-летняя жена. Они заявили, что в течение четырех лет пытались зачать желанного ребенка, однако их попытки были тщетными.

"Супруги были очень молодыми — мужчине 26 лет, а женщине — 24. Они были очень здоровы, но, несмотря на четыре года брака, они не могли забеременеть. И конечно, невозможность зачать нанесла этой семье сильный стресс", — рассказывает врач.

Затем специалист решил собрать анамнез и выяснить причину. Госпожа Лю узнала от женщины, что супруги живут регулярной половой жизнью, но женщина призналась, что каждый раз для нее является "чрезвычайно болезненным".

Гинеколог подумала, что дело может заключаться в инфекции, поэтому провела осмотр пациентки. Первым шоком для нее оказался тот факт, что женщина до сих пор была девственницей. Поэтому госпожа Лю решила более тщательно осмотреть женщину.

Врач решила осмотреть также анус женщины, и её версия подтвердилась — пара в течение четырёх лет занималась анальным сексом. Госпожа Лю говорит, что в ее практике это впервые она столкнулась с таким откровенно низким уровнем сексуального образования у своих пациентов.

После проведённого осмотра она подарила паре пособие по половому воспитанию, а также дала наставления о том, как паре следует заниматься сексом. Впоследствии г-жа Лю узнала от своего коллеги, когда уже вышла на пенсию, что её подопечная пара смогла зачать ребёнка через несколько месяцев после визита. В знак благодарности ей отправили подарок — более 100 куриных яиц и живую курицу. Госпожа Лю не хотела принимать подарок, однако потом приняла.

"Четыре года брака — но ни муж, ни жена не знали, как правильно заниматься любовью и зачинать детей. В общем, количество пар, которым не хватает даже базовых знаний, уже немного, поэтому такие случаи — очень редкие. Однако сейчас многие люди имеют или искаженные, или ложные представления о своих половых потребностях. Именно поэтому нужно повышать уровень сексуального образования для всех взрослых людей", — откровенно признаётся госпожа Лю.

Напомним, Фокус писал, как мать 9-х детей хочет родить представителей всех знаков Зодиака. По словам 33-летней китаянки, она не хочет растратить хорошие гены мужа, поэтому и загорелась идеей многодетной семьи. В будущем она надеется, что дети подарят ей 81 внука.

Также мы рассказывали, как мужчина признался, почему не мог сделать свою жену беременной. Мужчина во время занятий сексом с женой всегда пользовался презервативом. Он удивлялся, почему его жена не может забеременеть, пока врач не раскрыл глаза на очевидное.