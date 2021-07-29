Израиль получил последние 2 малозаметных ракетных корвета от немецкой компании (фото)

Контракт на постройку четырех кораблей выполнили за 6 лет, стоимость одного корабля составляет 115 млн евро.

На верфи в Кили произошла церемония передачи два военных корвета класса SA`AR 6 — INS Atzmaut и INS Nitzachon. Об этом сообщает Naval News.

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Корабли класса SA`AR 6 составят основу Военно-морских сил Израиля в ближайшие 30 лет. Немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems выполнила контракт на постройку четырех ракетных корветов за 6 лет, договор был подписан в мае 2015 года.

Первый корабль был заложен в феврале 2018 года, а уже через 15 месяцев был полностью изготовлен.

"Мы много обсуждали друг с другом, иногда даже спорили. В конце концов, мы, заказчик и подрядчик, вместе построили корабль лучше, чем планировалось изначально", — заявил управляющий директор компании Александр Орельяно.

В строительстве кораблей использовались технологии малозаметности. Они также получили современные средства поражения и обнаружения. Стоимость одного корабля — 115 млн евро. Сумма всего контракта составила 430 млн евро.

Фото: naval news

Краткие характеристики корвета:

Длина — 90 м

Ширина — 13 м

Водоизмещение — 1900 тонн

Максимальная скорость — 24 узла

Дальность плавания — 2500 морских миль

Экипаж — 70 человек.

Фото: naval news

Вооружение SA`AR 6:

76-мм пушка Oto Melara

две 25-мм боевые станции Typhoon

32 ячейки вертикального пуска систы ПВО/ПРО "Барак-8"

Две системы ПВО С-Dome (по 20 ракет)

16 противокорабельных ракет

Две 324 мм торпедные установки.

Также корветы получили вертолетную площадку для размещения вертолета среднего класса SH-60.

Напомним, в Турции начали строить корветы класса Ada для ВМС Украины. На данный момент уже собраны 6 отсеков будущего судна.

Ранее сообщалось, что на "Кузне на Рыбальском" возобновили строительство катеров для ВМС.