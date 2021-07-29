Ізраїль отримав останні 2 малопомітні ракетні корвети від німецької компанії (фото)
Контракт на будівництво чотирьох кораблів виконали за 6 років, вартість одного корабля становить 115 млн євро.
На верфі в Кілі сталася церемонія передачі двоїх військових корветів класу SA`AR 6 — INS Atzmaut і INS Nitzachon. Про це повідомляє Naval News.
Кораблі класу SA`AR 6 складуть основу Військово-морських сил Ізраїлю в найближчі 30 років. Німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems виконала контракт на будівництво чотирьох ракетних корветів за 6 років, договір був підписаний у травні 2015 року.
Перший корабель був закладений в лютому 2018 року, а вже через 15 місяців був повністю виготовлений.
"Ми багато обговорювали один із одним, іноді навіть сперечалися. Зрештою, ми, замовник і підрядник, разом побудували корабель кращий, ніж планувалося спочатку", — заявив керівний директор компанії Олександр Орельяна.
У будівництві кораблів використовувалися технології малопомітності. Вони також отримали сучасні засоби ураження та виявлення. Вартість одного корабля — 115 млн євро. Сума всього контракту склала 430 млн євро.
Короткі характеристики корвета:
- Довжина — 90 м
- Ширина — 13 м
- Водотоннажність — 1900 тонн
- Максимальна швидкість — 24 вузли
- Дальність плавання — 2500 морських миль
- Екіпаж — 70 чоловік.
Озброєння SA`AR 6:
- 76-мм гармата Oto Melara
- дві 25-мм бойові станції Typhoon
- 32 осередки вертикального пуску систем ППО/ПРО "Барак-8"
- Дві системи ППО С-Dome (по 20 ракет)
- 16 протикорабельних ракет
- Дві 324 мм торпедні установки.
Також корвети отримали вертолітний майданчик для розміщення вертольота середнього класу SH-60.
Нагадаємо, в Туреччині почали будувати корвети класу Ada для ВМС України. Наразі вже зібрано 6 відсіків майбутнього судна.
Раніше повідомлялося, що на "Кузні на Рибальському" відновили будівництво катерів для ВМС.