Ізраїль отримав останні 2 малопомітні ракетні корвети від німецької компанії (фото)

Контракт на будівництво чотирьох кораблів виконали за 6 років, вартість одного корабля становить 115 млн євро.

На верфі в Кілі сталася церемонія передачі двоїх військових корветів класу SA`AR 6 — INS Atzmaut і INS Nitzachon. Про це повідомляє Naval News.

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Кораблі класу SA`AR 6 складуть основу Військово-морських сил Ізраїлю в найближчі 30 років. Німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems виконала контракт на будівництво чотирьох ракетних корветів за 6 років, договір був підписаний у травні 2015 року.

Перший корабель був закладений в лютому 2018 року, а вже через 15 місяців був повністю виготовлений.

"Ми багато обговорювали один із одним, іноді навіть сперечалися. Зрештою, ми, замовник і підрядник, разом побудували корабель кращий, ніж планувалося спочатку", — заявив керівний директор компанії Олександр Орельяна.

У будівництві кораблів використовувалися технології малопомітності. Вони також отримали сучасні засоби ураження та виявлення. Вартість одного корабля — 115 млн євро. Сума всього контракту склала 430 млн євро.

Фото: naval news

Короткі характеристики корвета:

Довжина — 90 м

Ширина — 13 м

Водотоннажність — 1900 тонн

Максимальна швидкість — 24 вузли

Дальність плавання — 2500 морських миль

Екіпаж — 70 чоловік.

Фото: naval news

Озброєння SA`AR 6:

76-мм гармата Oto Melara

дві 25-мм бойові станції Typhoon

32 осередки вертикального пуску систем ППО/ПРО "Барак-8"

Дві системи ППО С-Dome (по 20 ракет)

16 протикорабельних ракет

Дві 324 мм торпедні установки.

Також корвети отримали вертолітний майданчик для розміщення вертольота середнього класу SH-60.

Нагадаємо, в Туреччині почали будувати корвети класу Ada для ВМС України. Наразі вже зібрано 6 відсіків майбутнього судна.

Раніше повідомлялося, що на "Кузні на Рибальському" відновили будівництво катерів для ВМС.