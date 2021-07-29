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Воєнний фокус

Ізраїль отримав останні 2 малопомітні ракетні корвети від німецької компанії (фото)

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ракетні корвети для ізраїлю
Thyssenkrupp Marine Systems

Контракт на будівництво чотирьох кораблів виконали за 6 років, вартість одного корабля становить 115 млн євро.

На верфі в Кілі сталася церемонія передачі двоїх військових корветів класу SA`AR 6 — INS Atzmaut і INS Nitzachon. Про це повідомляє Naval News.

Кораблі класу SA`AR 6 складуть основу Військово-морських сил Ізраїлю в найближчі 30 років. Німецька компанія Thyssenkrupp Marine Systems виконала контракт на будівництво чотирьох ракетних корветів за 6 років, договір був підписаний у травні 2015 року.

Перший корабель був закладений в лютому 2018 року, а вже через 15 місяців був повністю виготовлений.

"Ми багато обговорювали один із одним, іноді навіть сперечалися. Зрештою, ми, замовник і підрядник, разом побудували корабель кращий, ніж планувалося спочатку", — заявив керівний директор компанії Олександр Орельяна.

У будівництві кораблів використовувалися технології малопомітності. Вони також отримали сучасні засоби ураження та виявлення. Вартість одного корабля — 115 млн євро. Сума всього контракту склала 430 млн євро.

кораблі вмс ізраїлю
Фото: naval news

Короткі характеристики корвета:

  • Довжина — 90 м
  • Ширина — 13 м
  • Водотоннажність — 1900 тонн
  • Максимальна швидкість — 24 вузли
  • Дальність плавання — 2500 морських миль
  • Екіпаж — 70 чоловік.
озброєння Ізраїлю
Фото: naval news

Озброєння SA`AR 6:

  • 76-мм гармата Oto Melara
  • дві 25-мм бойові станції Typhoon
  • 32 осередки вертикального пуску систем ППО/ПРО "Барак-8"
  • Дві системи ППО С-Dome (по 20 ракет)
  • 16 протикорабельних ракет
  • Дві 324 мм торпедні установки.

Також корвети отримали вертолітний майданчик для розміщення вертольота середнього класу SH-60.

Нагадаємо, в Туреччині почали будувати корвети класу Ada для ВМС України. Наразі вже зібрано 6 відсіків майбутнього судна.

Раніше повідомлялося, що на "Кузні на Рибальському" відновили будівництво катерів для ВМС.