Разработка оружия и получение технологий: США и Украина подпишут договор о вооружении
Документ позволит реализовать двум странам ряд совместных проектов, в том числе получение украинскими предприятиями новых технологий.
Украина и США подпишут межправительственный договор в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. С украинской стороны документ подпишет министр обороны Андрей Таран. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Вчера, 28 июля Кабмин одобрил проект распоряжения, которое позволит Украине и Соединенным Штатам реализовать ряд совместных проектов:
- Проведение совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения, военной техники и ее отдельных элементов
- Получение информации о передовых оборонных технологий и их развитие
- Проведение испытание и тестирование военной техники с привлечения оборудования, которого нет в Украине
- Привлечение иностранного финансирования для опытных работ украинскими предприятиями
- Повышение научного потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках общих проектов
Сообщается, что церемония подписания документа планируется во время визита Владимира Зеленского в США.
Напомним, визит Владимира Зеленского в США состоится 30 августа. В Вашингтоне планируется встреча украинского президента с Джо Байденом.
Отметим, что Украина получила от США партию "Хамви" и 84 лодки для ВМС.