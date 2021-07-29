Разработка оружия и получение технологий: США и Украина подпишут договор о вооружении

Документ позволит реализовать двум странам ряд совместных проектов, в том числе получение украинскими предприятиями новых технологий.

Украина и США подпишут межправительственный договор в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. С украинской стороны документ подпишет министр обороны Андрей Таран. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

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Вчера, 28 июля Кабмин одобрил проект распоряжения, которое позволит Украине и Соединенным Штатам реализовать ряд совместных проектов:

Проведение совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения, военной техники и ее отдельных элементов

Получение информации о передовых оборонных технологий и их развитие

Проведение испытание и тестирование военной техники с привлечения оборудования, которого нет в Украине

Привлечение иностранного финансирования для опытных работ украинскими предприятиями

Повышение научного потенциала Украины за счет кооперации с партнерами в рамках общих проектов

Сообщается, что церемония подписания документа планируется во время визита Владимира Зеленского в США.

Напомним, визит Владимира Зеленского в США состоится 30 августа. В Вашингтоне планируется встреча украинского президента с Джо Байденом.

Отметим, что Украина получила от США партию "Хамви" и 84 лодки для ВМС.