Розробка зброї і отримання технологій: США й Україна підпишуть договір про озброєння
Документ дозволить реалізувати двом країнам низку спільних проектів, у тому числі отримання українськими підприємствами нових технологій.
Україна та США підпишуть міжурядову угоду в сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. З української сторони документ підпише міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляється на сайті Міноборони.
Учора, 28 липня Кабмін схвалив проект розпорядження, яке дозволить Україні та Сполученим Штатам реалізувати низку спільних проектів:
- Проведення спільних науково-дослідних робіт з розробки озброєння, військової техніки та її окремих елементів
- Отримання інформації про передові оборонні технології та їх розвиток
- Проведення випробування та тестування військової техніки з залучення обладнання, якого немає в Україні
- Залучення іноземного фінансування для досвідчених робіт українськими підприємствами
- Підвищення наукового потенціалу України за рахунок кооперації з партнерами в межах спільних проектів
Повідомляється, що церемонія підписання документа планується під час візиту Володимира Зеленського в США.
Нагадаємо, візит Володимира Зеленського в США відбудеться 30 серпня. У Вашингтоні планується зустріч українського президента з Джо Байденом.
Відзначимо, що Україна отримала від США партію "Хамви" і 84 човни для ВМС.