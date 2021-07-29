Розробка зброї і отримання технологій: США й Україна підпишуть договір про озброєння

Документ дозволить реалізувати двом країнам низку спільних проектів, у тому числі отримання українськими підприємствами нових технологій.

Україна та США підпишуть міжурядову угоду в сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. З української сторони документ підпише міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляється на сайті Міноборони.

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Учора, 28 липня Кабмін схвалив проект розпорядження, яке дозволить Україні та Сполученим Штатам реалізувати низку спільних проектів:

Проведення спільних науково-дослідних робіт з розробки озброєння, військової техніки та її окремих елементів

Отримання інформації про передові оборонні технології та їх розвиток

Проведення випробування та тестування військової техніки з залучення обладнання, якого немає в Україні

Залучення іноземного фінансування для досвідчених робіт українськими підприємствами

Підвищення наукового потенціалу України за рахунок кооперації з партнерами в межах спільних проектів

Повідомляється, що церемонія підписання документа планується під час візиту Володимира Зеленського в США.

Нагадаємо, візит Володимира Зеленського в США відбудеться 30 серпня. У Вашингтоні планується зустріч українського президента з Джо Байденом.

Відзначимо, що Україна отримала від США партію "Хамви" і 84 човни для ВМС.