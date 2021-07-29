"Днем, ночью и при любой погоде": бойцы 95 бригады провели масштабные учения (фото)
Военные отрабатывали беспарашютное десантирование, атаку с флангов, а также заход в тыл условного врага.
Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели масштабные учение с применением всех имеющихся сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
В ходе маневров военные обучались использовать склоны местности, чтобы быстро переходить на фланги и в тыл условного врага. Для этого учения проводились днем и ночь, с взаимодействием всех подразделений.
К учениям привлекли танки, ЗУ-23-2, бронемашины, вертолеты и беспилотники. Военные также отрабатывали действия по обороне во время атаки условного врага. В ходе маневров военные совершали беспарашютное десантирование с борта военного вертолета. Для этого применялось бортовое оборудование "Канат-1".
"Десантники отработали и закрепили все элементы беспарашютного десантирования. Скоординированность действий позволила быстро и безошибочно выполнить поставленное задание", — указывают в сообщении.
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