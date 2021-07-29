"Днем, ночью и при любой погоде": бойцы 95 бригады провели масштабные учения (фото)

Военные отрабатывали беспарашютное десантирование, атаку с флангов, а также заход в тыл условного врага.

Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели масштабные учение с применением всех имеющихся сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ходе маневров военные обучались использовать склоны местности, чтобы быстро переходить на фланги и в тыл условного врага. Для этого учения проводились днем и ночь, с взаимодействием всех подразделений.

Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України

К учениям привлекли танки, ЗУ-23-2, бронемашины, вертолеты и беспилотники. Военные также отрабатывали действия по обороне во время атаки условного врага. В ходе маневров военные совершали беспарашютное десантирование с борта военного вертолета. Для этого применялось бортовое оборудование "Канат-1".

Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Зброїні Сили України

"Десантники отработали и закрепили все элементы беспарашютного десантирования. Скоординированность действий позволила быстро и безошибочно выполнить поставленное задание", — указывают в сообщении.

Напомним, в Грузии начались учения Agile Spirit с Украиной и странами НАТО. Ранее летчики ВВС провели учения, которым "препятствовали активисты".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин перевел статью о том, что Пентагон разрешит дронам и роботам воевать без контроля человека.