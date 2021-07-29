"Вдень, вночі і за будь-якої погоди": бійці 95 бригади провели масштабні навчання (фото)

Військові відпрацьовували безпарашутне десантування, атаку з флангів, а також захід у тил умовного ворога.

Десантники 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України провели масштабні навчання із застосуванням усіх наявних сил і засобів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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У ході маневрів військові навчалися використовувати схили місцевості, щоб швидко переходити на фланги і в тил умовного ворога. Для цього навчання проводилися вдень і вночі, з взаємодією всіх підрозділів.

Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України

До навчань залучили танки, ЗУ-23-2, бронемашини, вертольоти і безпілотники. Військові також відпрацьовували дії з оборони під час атаки умовного ворога. У ході маневрів військові здійснювали безпарашутне десантування з борту військового вертольота. Для цього застосовувалося бортове обладнання "Канат-1".

Фото: Facebook / 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України

"Десантники відпрацювали і закріпили всі елементи безпарашутного десантування. Скоординованість дій дозволила швидко і безпомилково виконати поставлене завдання", — вказують у повідомленні.

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