В Холодноярской бригаде ВСУ провели соревнования по установке мин (фото)

Главные сержанты подразделений обучались устанавливать и обнаруживать взрывоопасные предметы, а также устанавливали разные инженерные сооружения.

В 93 бригаде Холодного Яра провели соревнования по инженерной подготовкой среди главных сержантов структурных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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Перед началом практических заданий, бойцы прослушали теорию по безопасной работе во время инженерной подготовки. После этого бойцы учились устанавливать инженерные заграждения, противотанковые мины и "спотыкачи". Одно из занятий предполагало поиск взрывного устройства.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

"Инженерная подготовка в современных условиях ведения боевых действий является важным элементом сохранения жизни и здоровья личного состава", — отмечают в публикации.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

В результате соревнований первое место занял главный сержант реактивного дивизиона Артем Шумицкий, второе — главный сержант 2 мехбатальона мастер сержант Иван Гаврильченко, а бронзу получил главный сержант мотопехотного батальона штаб-сержант Дмитрий Буков.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Напомним, 95 бригада провела масштабные учения с беспарашютным десантированием и заходом в тылы условному врагу. Ранее летчики ВВС провели учения, которым "препятствовали активисты".

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