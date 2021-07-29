У Холодноярській бригаді ЗСУ провели змагання з установки мін (фото)
Головні сержанти підрозділів навчалися встановлювати і виявляти вибухонебезпечні предмети, а також встановлювали різні інженерні споруди.
У 93 бригаді Холодного Яру провели змагання з інженерної підготовки серед головних сержантів структурних підрозділів. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Перед початком практичних завдань бійці прослухали теорію щодо безпечної роботи під час інженерної підготовки. Після цього бійці навчалися встановлювати інженерні загородження, протитанкові міни і "Спотикач". Одне із занять передбачало пошук вибухового пристрою.
"Інженерна підготовка в сучасних умовах ведення бойових дій є важливим елементом збереження життя і здоров'я особового складу", — зазначають у публікації.
У результаті змагань перше місце посів головний сержант реактивного дивізіону Артем Шумицький, друге — головний сержант 2 мехбатальйону майстер сержант Іван Гаврильченко, а бронзу отримав головний сержант мотопіхотного батальйону штаб-сержант Дмитро Буков.
Нагадаємо, 95 бригада провела масштабні навчання з безпарашутним десантуванням і заходом у тили умовного ворога. Раніше льотчики ВПС провели навчання, яким "перешкоджали активісти".
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