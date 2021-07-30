От аннексии Крыма до службы в ВСУ. История женщины-водолаза в украинской армии (фото)

Старший лейтенант Марина Станкевич родилась в Крыму и после его оккупации пошла в военкомат, потому что поняла, что больше не видит себя в гражданской жизни.

Командир водолазного взвода и преподаватель водолазной школы Военно-морских сил Украины старший лейтенант Марина Станкевич в интервью для АрміяInform рассказала о своем жизненном пути и становлении как военнослужащей.

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Марина Станкевич родилась в семье военных в пгт Новоозерное в Крыму. Практически все ее детство прошло в Севастополе, где проходили службу родители. Но по стопам родителей будущая военная сначала и не думала идти. По образованию она — инженер-системотехник. Но все поменялось в 2014 году.

"Моя семья собиралась уезжать из аннексированного Крыма. Мама должна была ехать первой вместе с большей частью наших военных моряков, которые также не изменили себе и присяге. Я тогда училась на 4 курсе. В университете начали ходить слухи, что мы получим российские дипломы. Такое положение вещей меня абсолютно не устраивало, поэтому правдами и неправдами нашла возможность забрать документы, чтобы ехать вслед за мамой", — рассказывает старший лейтенант.

Начало военной карьеры Марины Станкевич

Именно после аннексии Крыма тогдашняя студентка поняла, что в гражданской жизни она больше себя не видит. Станкевич решила пойти в военкомат, где ее направили в житомирский учебный центр. В 2016 году был подписан первый контракт с ВСУ. Первой должностью Марины стала работа оператором радиоэлектронной разведки. После 2-3 месяцев обучения, она отправилась на ротацию на Донбасс, где пробыла 4 месяца вместо положенных 1,5.

[ + – ] Марина Станкевич в зоне ООС Фото: Личный архив Марины Станкевич

За полтора года в армии военная поняла, что ей будет сложно реализовать свои амбиции. На тот момент в войсках было мало должностей для женщин. Однако благодаря поддержке командира Марина Станкевич получила свое первое звание младшего лейтенанта.

Летом 2018 перевелась в объеденный информационно-телекоммуникационный узел ВМС Украины, где удалось поработать в разных местах: в полях, на кораблях и в командировках. Так прошло 2 года. Летом 2020 года Марина Станкевич стала командиром водолазного взвода и преподавателем Водолазной школы после ряда тестов и комиссий.

[ + – ] Летом 2020 года Марина Станкевич стала командиром водолазного взвода Фото: Личный архив Марины Станкевич

"Помню свое первое погружение. Мне было 13 лет. Отец тогда приложил немало усилий, чтобы как-то устроить снаряжение на мои 35 кг веса, чтобы я попробовала, как это — дышать под водой", — вспоминает водолаз.

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Примечательно, что ее отец стоял у основания 801-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами й средствами. Именно там Марина Станкевич и проходила свой первый курс водолаза. Ей пришлось сдать сложный вступительный тест для подтверждения своих навыков в экстремальных условиях.

"Особенно запомнила так называемый buddy breathing — отработку совместного дыхания с напарником с использованием только одного аппарата. Конструкция этого ребризера предусматривает расположение дыхательного мешка непосредственно на груди водолаза. Поэтому когда отдаешь свой регулятор напарнику, и он включается в твой аппарат, начинаешь физически ощущать дыхание другого человека. Эти ощущения трудно описать словами, когда оказываешься в сплошной тишине, время словно замирает, слышишь только, как кровь пульсирует у тебя в голове. Единственная мысль, которая остается, — твой напарник должен дышать, и только это сейчас важно", — рассказывает Станкевич об обучении в 801 отряде.

[ + – ] Марина Станкевич во время подводного погружения Фото: Личный архив Марины Станкевич

С какими проблемами сталкивается женщина-водолаз в армии

Несмотря на то, что офицер Марина Станкевич нашла себя и занимается делом, которое ей нравится, она сталкивается с рядом проблемам. Например, ей достаточно сложно подобрать гидрокостюм. Он должен плотно прилегать ко всему телу, быть "второй кожей", а снаряжение должно не мешать работе под водой. С этим в армии пока еще есть проблемы.

Определенный дискомфорт вызывает и занимаемая должность. Преподавание требует не только выполнения практических задач, но и заполнения многих бюрократических документов.

[ + – ] Марина Станкевич (вторая справа) Фото: Личный архив Марины Станкевич

Напомним, женщина-военнослужащая впервые прошла отбор в ССО Украины.

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