Без выбросов углерода: ВВС Британии станет первой армией с экологически чистыми самолетами

Правительство ставит целью замены целого авиапарка легких самолетов к 2050 году, но в войсках рассчитывают достичь этой на 20 лет раньше.

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании привлекают промышленность для выполнения цели по сертификации в армии самолета с нулевыми выбросами. Об этом пишет Defense News.

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В Великобритании планируют к 2027 году запустить платформу с нулевыми выбросами углерода. Планируется заменить парк легких учебных самолетов RAF и 90 самолетов Grob 115 с поршневыми двигателями. Взамен традиционным видам топлива предлагается использовать водород или электричество. Это также позволит рассчитывать на более долгий срок службы оборудования, более низкий уровень шума и визуальных признаков в воздухе.

"Цель состоит в том, чтобы создать первый в мире зарегистрированный и сертифицированный в Вооруженных силах самолет с нулевым выбросом углерода", — говорится в Defense and Security Accelerator.

Программа получила название Project Telum. Она включает в себя комплексные меры по модернизации элементарной летной подготовки, включая симуляторы. Правительство ставит целью достижения по нулевым выбросам к 2050 году, но маршал авиации Энди Тернет, замкомандира службы по вопросам возможностей считает, что цель может быть достигнута раньше — к 2030 году.

Напомним, в США искусственный интеллект выиграл у пилота в симуляции воздушных боев со счетом 5:0.

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