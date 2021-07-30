Без викидів вуглецю: ВПС Британії стануть першою армією з екологічно чистими літаками

Уряд ставить за мету заміну цілого авіапарку легких літаків до 2050 року, але у військах розраховують досягти цієї на 20 років раніше.

Королівські Військово-повітряні сили Великобританії залучають промисловість для виконання мети з сертифікації в армії літака з нульовими викидами. Про це пише Defense News.

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У Великобританії планують до 2027 року запустити платформу з нульовими викидами вуглецю. Планується замінити парк легких навчальних літаків RAF і 90 літаків Grob 115 з поршневими двигунами. Натомість традиційним видам палива пропонується використовувати водень або електрику. Це також дозволить розраховувати на довший термін служби обладнання, нижчий рівень шуму та візуальних ознак у повітрі.

"Мета полягає в тому, щоб створити перший у світі зареєстрований і сертифікований у Збройних силах літак із нульовим викидом вуглецю", — йдеться в Defense and Security Accelerator.

Програма отримала назву Project Telum. Вона включає в себе комплексні заходи з модернізації елементарної льотної підготовки, включаючи симулятори. Уряд ставить за мету досягнення нульових викидів до 2050 року, але маршал авіації Енді Тернет, заступник командира служби з питань можливостей, вважає, що мета може бути досягнута раніше — до 2030 року.

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