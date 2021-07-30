"Сделаем это незамедлительно": Лукашенко о готовности размещения войск РФ в Беларуси

Вопрос размещения войск сейчас не стоит в повестке, но если это нужно будет для Союзного государства, то "даже раздумывать не будем", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности размещения российских военных на территории страны, если это будет необходимо для обеспечения безопасности Союзного государства. Об этом сообщает государственный Белта.

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По словам президента, вопрос размещения российских баз в Беларуси не обсуждался несмотря на размещение баз НАТО по всей Европе. Но если нужно будет для безопасности Союзного государства разместить российских военных, то они будут размещены "незамедлительно".

"Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявлял, что в современном мире идет война, но она находится пока еще не в горячей фазе.

Ранее президент Беларуси утверждал, что союзное государство могут создать уже осенью.