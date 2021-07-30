"Зробимо це негайно": Лукашенко про готовність розміщення військ РФ у Білорусі

Питання розміщення військ наразі не стоїть на порядку, але якщо це потрібно буде для Союзної держави, то "навіть роздумувати не будемо", — сказав Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність розміщення російських військових на території країни, якщо це буде необхідно для організації безпеки Союзної держави. Про це повідомляє Белта.

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За словами президента, питання розміщення російських баз у Білорусі не обговорювалося, незважаючи на розміщення баз НАТО по всій Європі. Але якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави розмістити російських військових, то вони будуть розміщені "негайно".

"Наразі в цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили. Крім "територіальних", ми можемо в потрібний момент за короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні Сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що в сучасному світі йде війна, але вона поки що не в гарячій фазі.

Раніше президент Білорусі стверджував, що Союзну державу можуть створити вже восени.