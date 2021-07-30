"Зробимо це негайно": Лукашенко про готовність розміщення військ РФ у Білорусі
Питання розміщення військ наразі не стоїть на порядку, але якщо це потрібно буде для Союзної держави, то "навіть роздумувати не будемо", — сказав Лукашенко.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність розміщення російських військових на території країни, якщо це буде необхідно для організації безпеки Союзної держави. Про це повідомляє Белта.
За словами президента, питання розміщення російських баз у Білорусі не обговорювалося, незважаючи на розміщення баз НАТО по всій Європі. Але якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави розмістити російських військових, то вони будуть розміщені "негайно".
"Наразі в цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили. Крім "територіальних", ми можемо в потрібний момент за короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні Сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо", — заявив Лукашенко.
Нагадаємо, Лукашенко заявляв, що в сучасному світі йде війна, але вона поки що не в гарячій фазі.
Раніше президент Білорусі стверджував, що Союзну державу можуть створити вже восени.