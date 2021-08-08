14 месяцев условно и 250 тыс штрафа: в ФРГ осудили пенсионера, хранившего в подвале танк (видео)

Несмотря на целый арсенал, который находился у жителя Киля, его признали виновным только за хранение пулемета и двух патронов к нему.

Немецкий окружной суд города Киль приговорил 84-летнего пенсионера за незаконное владение коллекцией оружия, включая немецкий тяжелый танк "Пантера". Об этом сообщает немецкое ТРК "NDR".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мужчине назначили условный срок на 14 месяцев, а также выплату штрафа в размере 250 тысяч евро, из которых 50 тысяч пойдет в бюджет, а остальные деньги — на благотворительность. Также суд обязал осужденного продать или передать танк и зенитную пушку в музей или коллекционеру. На это у него есть 2 года. По информации защиты, танком заинтересовался музей в США в штате Сиэтл.

Сообщается, что судебное дело рассматривалось на протяжении 6 лет. Смягчающими обстоятельствами стал преклонный возраст подсудимого и отсутствие судимостей ранее. Разбирательство касалось того, подпадают ли танки и зенитные артиллерийские установки под действие Закона о контроле за военным оружием и, следовательно, не разрешено ли им находиться в частной собственности. Эксперты признали таковой лишь зенитную артиллерию. А жителя Киля признали виновным только в наличии ствола пулемета и двух патронов к нему.

У пенсионера помимо танка обнаружили зенитную пушку и снаряды к ней, гранатометы, пистолеты, винтовки и боеприпасы. Для вывоза всей техники привлекли более 30 человек.

Напомним, в США провели соревнование между Tesla и танком в перетягивании каната. Электромобилю противостоял легкий танк 60-х годов Scorpio.

Отметим, что в Великобритании начали программу по модернизации танков Challenger 2. Выполнение программы займет несколько лет.