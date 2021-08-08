14 місяців умовно і 250 тис штрафу: у ФРН засудили пенсіонера, зберігавшого у підвалі танк (відео)

Попри цілий арсенал, який був у жителя Кіля, його визнали винним тільки за зберігання кулемета і двох патронів до нього.

Німецький окружний суд міста Кіль засудив 84-річного пенсіонера за незаконне володіння колекцією зброї, включаючи німецький важкий танк "Пантера". Про це повідомляє німецьке ТРК "NDR".

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Чоловікові призначили умовний термін на 14 місяців, а також виплату штрафу в розмірі 250 тисяч євро, з яких 50 тисяч піде в бюджет, а решту грошей — на благодійність. Також суд зобов'язав засудженого продати або передати танк і зенітну гармату в музей або колекціонерові. На це у нього є 2 роки. За інформацією захисту, танком зацікавився музей в США в штаті Сіетл.

Повідомляється, що судова справа розглядалася протягом 6 років. Пом'якшуючими обставинами став похилий вік підсудного і відсутність судимостей раніше. Розгляд стосувався того, чи підпадають танки та зенітні артилерійські установки під дію Закону про контроль за військовою зброєю і, чи дозволено їм перебувати в приватній власності. Експерти визнали такою лише зенітну артилерію. А жителя Кіля визнали винним тільки в наявності ствола кулемета і двох патронів до нього.

У пенсіонера крім танка виявили зенітну гармату і снаряди до неї, гранатомети, пістолети, гвинтівки та боєприпаси. Для вивезення всієї техніки залучили понад 30 осіб.

Нагадаємо, в США провели змагання між Tesla та танком в перетягуванні каната. Електромобілю протистояв легкий танк 60-х років Scorpio.

Відзначимо, що в Великобританії почали програму з модернізації танків Challenger 2. Виконання програми займе кілька років.