В Николаеве морпехи осваивают горную подготовку на специальном тренажере (фото)

Цель такого рода войск — выполнять задачи в том числе в горной местности. Они должны учитывать характер рельефа, высоту вершин над уровнем моря, метеорологические и климатические условия.

На спецкурсах в школе морского пехотинца Учебного центра Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины отработали техники преодоления горных препятствий и осмотра помещений во время спуска крыши здания. Как сообщает АрмияInform, навыки отрабатывались на специально оборудованном тренажере под руководством начальника физической подготовки части, инструктора-альпиниста лейтенанта Михаила Веремеенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Цель "универсальных" воинов — выполнять задачи в любых условиях, в том числе в горах. Они должны учитывать характер горного рельефа, высоту вершин над уровнем моря, метеорологические и климатические условия и так далее.

"Это развивает физическую силу, волю, настойчивость, смелость и решительность, а также осторожность и самоконтроль. Поэтому горный обучение является неотъемлемой частью подготовки морпехов. Во время курса курсантов учили успешно подниматься и спускаться. Конечно, главное внимание уделяли безопасности. Поэтому в процессе тренировок прежде всего усвоили навыки страховки и альпинистские техники", – говорится в сообщении.

Примечательно, что 5% украинской территории составляет горная местность, при этом в аннексированном Россией Крыму такая местность составляет до 20%.

Помимо этого, в Донецком индустриальном районе, который является самым урбанизированным в нашей стране, число терриконов составляет около 700, притом некоторые достигают в высоту до 200 метров.

Как сообщалось ранее, в Грузии прошли 10-е международные учения Agile Spirit-2021 с Украиной и еще 13 странами. В маневрах принимает участие около 2500 военных — это крупнейшие маневры за все время проведения. Нашу страну представляют морпехи. Цель учений — усовершенствование взаимодействия между странами НАТО и странами-партнерами.

19 июля в Украине стартовали учения "Три меча-2021" с военными из Польши, США и Литвы.