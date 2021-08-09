У Миколаєві морпіхи освоюють гірську підготовку на спеціальному тренажері (фото)

Мета такого роду військ — виконувати завдання зокрема в гірській місцевості. Вони повинні враховувати характер рельєфу, висоту вершин над рівнем моря, метеорологічні та кліматичні умови.

На спецкурсах у школі морського піхотинця Навчального центру Військово-морських сил Збройних сил (ВМС ЗС) України відпрацювали техніки подолання гірських перешкод та огляду приміщень під час спуску даху будівлі. Як повідомляє АрміяInform, навички відпрацьовувалися на спеціально обладнаному тренажері під керівництвом начальника фізичної підготовки частини, інструктора-альпініста лейтенанта Михайла Веремієнка.

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Мета "універсальних" воїнів — виконувати завдання в будь-яких умовах, зокрема в горах. Вони повинні враховувати характер гірського рельєфу, висоту вершин над рівнем моря, метеорологічні та кліматичні умови тощо.

"Це розвиває фізичну силу, волю, наполегливість, сміливість і рішучість, а також обережність і самоконтроль. Тому гірські навчання є невід'ємною частиною підготовки морпіхів. Під час курсу курсантів вчили успішно підніматися і спускатися. Звичайно, головну увагу приділяли безпеці. Тому в процесі тренувань насамперед засвоїли навички страховки й альпіністські техніки", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що 5% української території становить гірська місцевість, при цьому в анексованому Росією Криму така місцевість становить до 20%.

Крім цього, в Донецькому індустріальному районі, який є найбільш урбанізованим у нашій країні, кількість териконів становить майже 700, притому деякі досягають у висоту до 200 метрів.

Як повідомлялося раніше, в Грузії пройшли 10-і міжнародні навчання Agile Spirit-2021 з Україною і ще 13 країнами. У маневрах беруть участь майже 2 500 військових — це найбільші маневри за весь час проведення. Нашу країну представляють морпіхи. Мета навчань — удосконалення взаємодії між країнами НАТО та країнами-партнерами.

19 липня в Україні стартували навчання "Три мечі-2021" з військовими з Польщі, США та Литви.