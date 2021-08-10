В воздухе, на воде и суше. ВСУ учатся отбивать атаки врага при полномасштабном вторжении (фото)

Тренировки проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск. К ним привлечены все виды авиации.

В Украине во время военных учений отрабатывают вопросы управления воинскими частями и подразделениями во время наступательной операции группировки войск в урбанистической местности. Как во вторник, 10 августа, пишет Генштаб Вооруженных сил Украины, тренировочные действия происходят в условиях активного использования условным противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

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По словам главнокомандующего Вооруженных сил, генерал-майора Валерия Залужного, который находится на полигоне, украинские войска готовы обороняться и отбивать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае захвата объектов критической инфраструктуры — в частности, оперативных аэродромов.

В учениях задействованы подразделения и воинские части, которые выполняют стрельбы с разных артиллерийских систем, включая реактивные, во время наступления противника с активным использованием ракетно-авиационного оружия.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие учатся также отбивать воздушные атаки врага, экипажи морской авиации осуществляют авиационную поддержку наземных сил и обеспечивают высадку тактического десанта. К тренировкам привлечены транспортная, беспилотная, штурмовая и истребительная авиация Воздушных сил ВСУ.

В задания входило уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам, десантирование личного состава и грузов.

Морпехи, совместно с группами спецназа и при поддержке авиации и надводных сил, усиливают оборону острова Змеиный. Они обучаются противодействию морского десанта противника, уничтожению вражеских судов, пополнению запасов и эвакуации раненых морским путем.

Учения проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность представителем оборонного сектора и сектора безопасности, которые участвуют в учениях. По его словам, в маневрах принимают участие 14 органов военного управления составных сил обороны, подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, оперативные группы Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

"Отработка вопросов управления о "объединенным группировкой войск (сил), слаженность действий на поле, обмен опытом и взаимное доверие определяют уровень нашей подготовки к реагированию на имеющиеся вызовы безопасности. Приятно констатировать, что этот уровень действительно высок", – заявил главнокомандующий.

Как сообщалось ранее, украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели.

Напомним, ранее украинские разведчики провели тренировки на острове Змеином, в рамках которых они установили оборудование для слежения за надводными и подводными объектами противника.