В воздухе, на воде и суше. ВСУ учатся отбивать атаки врага при полномасштабном вторжении (фото)
Тренировки проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск. К ним привлечены все виды авиации.
В Украине во время военных учений отрабатывают вопросы управления воинскими частями и подразделениями во время наступательной операции группировки войск в урбанистической местности. Как во вторник, 10 августа, пишет Генштаб Вооруженных сил Украины, тренировочные действия происходят в условиях активного использования условным противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.
По словам главнокомандующего Вооруженных сил, генерал-майора Валерия Залужного, который находится на полигоне, украинские войска готовы обороняться и отбивать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае захвата объектов критической инфраструктуры — в частности, оперативных аэродромов.
В учениях задействованы подразделения и воинские части, которые выполняют стрельбы с разных артиллерийских систем, включая реактивные, во время наступления противника с активным использованием ракетно-авиационного оружия.
Военнослужащие учатся также отбивать воздушные атаки врага, экипажи морской авиации осуществляют авиационную поддержку наземных сил и обеспечивают высадку тактического десанта. К тренировкам привлечены транспортная, беспилотная, штурмовая и истребительная авиация Воздушных сил ВСУ.
В задания входило уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам, десантирование личного состава и грузов.
Морпехи, совместно с группами спецназа и при поддержке авиации и надводных сил, усиливают оборону острова Змеиный. Они обучаются противодействию морского десанта противника, уничтожению вражеских судов, пополнению запасов и эвакуации раненых морским путем.
Учения проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность представителем оборонного сектора и сектора безопасности, которые участвуют в учениях. По его словам, в маневрах принимают участие 14 органов военного управления составных сил обороны, подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, оперативные группы Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.
"Отработка вопросов управления о "объединенным группировкой войск (сил), слаженность действий на поле, обмен опытом и взаимное доверие определяют уровень нашей подготовки к реагированию на имеющиеся вызовы безопасности. Приятно констатировать, что этот уровень действительно высок", – заявил главнокомандующий.
Как сообщалось ранее, украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели.
Напомним, ранее украинские разведчики провели тренировки на острове Змеином, в рамках которых они установили оборудование для слежения за надводными и подводными объектами противника.