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Военный Фокус

В воздухе, на воде и суше. ВСУ учатся отбивать атаки врага при полномасштабном вторжении (фото)

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Учения, ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Учения ВСУ

Тренировки проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск. К ним привлечены все виды авиации.

В Украине во время военных учений отрабатывают вопросы управления воинскими частями и подразделениями во время наступательной операции группировки войск в урбанистической местности. Как во вторник, 10 августа, пишет Генштаб Вооруженных сил Украины, тренировочные действия происходят в условиях активного использования условным противником высокоточных средств поражения и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил, генерал-майора Валерия Залужного, который находится на полигоне, украинские войска готовы обороняться и отбивать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае захвата объектов критической инфраструктуры — в частности, оперативных аэродромов.

В учениях задействованы подразделения и воинские части, которые выполняют стрельбы с разных артиллерийских систем, включая реактивные, во время наступления противника с активным использованием ракетно-авиационного оружия.

учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу

Военнослужащие учатся также отбивать воздушные атаки врага, экипажи морской авиации осуществляют авиационную поддержку наземных сил и обеспечивают высадку тактического десанта. К тренировкам привлечены транспортная, беспилотная, штурмовая и истребительная авиация Воздушных сил ВСУ.

В задания входило уничтожение средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам, десантирование личного состава и грузов.

Морпехи, совместно с группами спецназа и при поддержке авиации и надводных сил, усиливают оборону острова Змеиный. Они обучаются противодействию морского десанта противника, уничтожению вражеских судов, пополнению запасов и эвакуации раненых морским путем.

Учения проходит одновременно на пяти полигонах при участии всех видов и отдельных родов украинских войск.

учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
Фото: Генштаб ВСУ
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу
учения, всу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность представителем оборонного сектора и сектора безопасности, которые участвуют в учениях. По его словам, в маневрах принимают участие 14 органов военного управления составных сил обороны, подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, оперативные группы Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

"Отработка вопросов управления о "объединенным группировкой войск (сил), слаженность действий на поле, обмен опытом и взаимное доверие определяют уровень нашей подготовки к реагированию на имеющиеся вызовы безопасности. Приятно констатировать, что этот уровень действительно высок", – заявил главнокомандующий.

Как сообщалось ранее, украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели.

Напомним, ранее украинские разведчики провели тренировки на острове Змеином, в рамках которых они установили оборудование для слежения за надводными и подводными объектами противника.