В повітрі, на воді і суші. ЗСУ вчаться відбивати атаки ворога при повномасштабному вторгненні (фото)

Тренування проходить одночасно на п'яти полігонах за участю всіх видів і окремих родів українських військ. До них залучені всі види авіації.

В Україні під час військових навчань відпрацьовують питання управління військовими частинами і підрозділами під час наступальної операції угруповання військ в урбаністичній місцевості. Як у вівторок, 10 серпня, пише Генштаб Збройних сил України, тренувальні дії відбуваються в умовах активного використання умовним противником високоточних засобів ураження і засобів радіоелектронної боротьби.

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За словами головнокомандувача Збройних сил, генерал-майора Валерія Залужного, який знаходиться на полігоні, українські війська готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі захоплення об'єктів критичної інфраструктури — зокрема, оперативних аеродромів.

У навчаннях залучені підрозділи та військові частини, які виконують стрільби з різних артилерійських систем, включаючи реактивні, під час наступу противника з активним використанням ракетно-авіаційної зброї.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Військовослужбовці вчаться також відбивати повітряні атаки ворога, екіпажі морської авіації здійснюють авіаційну підтримку наземних сил і забезпечують висадку тактичного десанту. До тренувань залучені транспортна, безпілотна, штурмова і винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ.

У завдання входило знищення засобів повітряного нападу противника, нанесення ударів по наземних об'єктах, десантування особового складу і вантажів.

Морпіхи, спільно з групами спецназу та за підтримки авіації і надводних сил, підсилюють оборону острова Зміїний. Вони навчаються протидії морському десанту противника, знищення ворожих судів, поповненню запасів та евакуації поранених морським шляхом.

Навчання проходить одночасно на п'яти полігонах за участю всіх видів і окремих родів українських військ.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку представникам оборонного сектора і сектора безпеки, які беруть участь у навчаннях. За його словами, в маневрах беруть участь 14 органів військового управління складових сил оборони, підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії, оперативні групи Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Нацполіції.

"Відпрацювання питань управління по "об'єднаним угрупуванням військ (сил), злагодженість дій на полі, обмін досвідом і взаємна довіра визначають рівень нашої підготовки до реагування на наявні виклики безпеки. Приємно констатувати, що цей рівень справді високий", — заявив головнокомандувач.

Як повідомлялося раніше, українські військові зі складу Об'єднаних сил (ОС) провели навчання з наведення екіпажів вертольотів на об'єкти противника. Під час тренувань авіанавідники груп бойового управління армійської авіації провели штурманські розрахунки, передали інформацію екіпажу вертольота Мі-8 і практично виконали наведення літального апарату на рухомі та нерухомі цілі.

Нагадаємо, раніше українські розвідники провели тренування на острові Зміїному, у межах якого вони встановили обладнання для стеження за надводними і підводними об'єктами противника.