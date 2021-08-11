Япония может вооружиться турецкими бронемашинами Yoruk (фото, видео)

Выпускает эти бронемашины компания Nurol Makina, которая за последние восемь лет продала более 1 500 своих бронемашин для армий 15 государств.

Компания Nurol Makina (Турция) намерена побороться за победу в тендере, объявленном Министерством обороны Японии на покупку новых колесных бронемашин для своих Сил самообороны. Как пишет турецкое издание Anadolu, за победу в тендере поборются также финская Patria, канадский филиал General Dynamics и японская Mitsubishi.

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Фото: Anadolu

В частности, турки намерены предложить японцам колесный бронетранспортер Yoruk.

По данным издания, за последние восемь лет компанией было продано более 1 500 своих бронемашин для армий 15 государств. Их покупали Венгрия, Катар, Кувейт, Сенегал, Узбекистан и Чили.

Венгрия, в частности, заказала поставку до трех сотен турецких бронетранспортеров Gidran и Yoruk, благодаря чему стала первой страной НАТО, которая взяла на вооружение технику турецкого производства.

Первыми в составе венгерской армии, кто получил броневые машины Gidran, стали разведывательные подразделения.

Как пишет Defence Express, тендер на поставку колесных бронеавтомобилей японское Минобороны проводит ради замены эксплуатирующихся на сегодняшний день бронемашин Type 96 с колесной формулой 8х8. Выпускались такие автомобили с 1996 по 2008 годы.

Прежде никакой информации об участии турецкой Nurol Makina в тендере японской оборонки в СМИ не появлялось.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили девять бронеавтомобилей "Oncilla" из Польши. Передача машин происходила на территории НВК "ВК Система". БМ Oncilla является улучшенной версией харьковского "Дозор-Б", которая соответствует стандартам НАТО.

Напомним, "ВК Система" разработала новую бронемашину на базе МТЛБ.

Ранее стало известно, что в Украине разрабатывают армейский бронеавтомобиль "Козак-7".