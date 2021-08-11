Японія може озброїтися турецькими бронемашинами Yoruk (фото, відео)

Випускає ці бронемашини компанія Nurol Makina, яка за останні вісім років продала більше 1 500 своїх бронемашин для армій 15 країн.

Компанія Nurol Makina (Туреччина) має намір поборотися за перемогу в тендері, оголошеному Міністерством оборони Японії, на покупку нових колісних бронемашин для своїх Сил самооборони. Як пише турецьке видання Anadolu, за перемогу в тендері поборються також фінська Patria, канадський філія General Dynamics і японська Mitsubishi.

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Фото: Anadolu

Зокрема, турки мають намір запропонувати японцям колісний бронетранспортер Yoruk.

За даними видання, за останні вісім років компанією було продано більше 1 500 своїх бронемашин для армій 15 країн. Їх купували Угорщина, Катар, Кувейт, Сенегал, Узбекистан і Чилі.

Угорщина, зокрема, замовила поставку до трьох сотень турецьких бронетранспортерів Gidran і Yoruk, завдяки чому стала першою країною НАТО, яка взяла на озброєння техніку турецького виробництва.

Першими в складі угорської армії, хто отримав броньові машини Gidran, стали розвідувальні підрозділи.

Як пише Defence Express, тендер на поставку колісних бронеавтомобілів японське Міноборони проводить заради заміни експлуатованих зараз бронемашин Type 96 із колісною формулою 8х8. Випускалися такі автомобілі з 1996 по 2008 роки.

До цього ніякої інформації про участь турецької Nurol Makina в тендері японської оборонки в ЗМІ не з'являлося.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали дев'ять бронеавтомобілів "Oncilla" з Польщі. Передача машин відбувалася на території НВК "ВК Система". БМ Oncilla є покращеною версією харківського "Дозор-Б", яка відповідає стандартам НАТО.

Нагадаємо, "ВК Система" розробила нову бронемашину на базі МТЛБ.

Раніше стало відомо, що в Україні розробляють армійський бронеавтомобіль "Козак-7".