"Сливал" информацию из зоны ООС. СБУ обвинила иностранца в работе на ГРУ РФ (фото, видео)

Мужчина был задержан "на горячем" во время передачи военной информации представителю спецслужбы РФ.

Контрразведка СБУ сообщила о разоблачении и задержании "агента" ГРУ ГШ ВС РФ, который по заданиям кураторов отчитывался об украинской армии и вооружении ВСУ в зоне проведения ООС. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Вражеским агентом, как рассказывают силовики, оказался иностранец, который временно проживал в одной из областей Украины. Задержанный периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

По данным СБУ, российские спецслужбы интересовались информацией о новейшем вооружении ВСУ, численности и местах дислокаций украинской армии на передовой.

[ + – ] Задержание агента ГРУ РФ

[ + – ] Задержание агента ГРУ РФ

"Шпиона задержали на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу", — подчеркнули в силовом ведомстве.

Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос об объявлении мужчине, которого обвиняют в работе на ГРУ ГШ ВС РФ, подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж).

[ + – ] Задержание агента ГРУ РФ в Украине

Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила завербованных агентов ФСБ. По данным силовиков, двое жителей Энергодара были завербованы российской спецслужбой с целью сбора и передачи информации, которая является государственной тайной в сфере безопасности. За шпионаж кураторы ФСБ РФ обещали вознаграждение в $1200.

Также Фокус рассказывал, что СБУ нейтрализовала "силовой блок" Ильи Кивы. Как утверждают в спецслужбе, группировка прикрывалась общественным объединением и пыталась спровоцировать обострение политической обстановки в стране. Спецоперацию по задержанию членов "силового блока" проводили в Харькове, Лисичанске и Северодонецке.