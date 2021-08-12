"Сливал" информацию из зоны ООС. СБУ обвинила иностранца в работе на ГРУ РФ (фото, видео)
Мужчина был задержан "на горячем" во время передачи военной информации представителю спецслужбы РФ.
Контрразведка СБУ сообщила о разоблачении и задержании "агента" ГРУ ГШ ВС РФ, который по заданиям кураторов отчитывался об украинской армии и вооружении ВСУ в зоне проведения ООС. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Вражеским агентом, как рассказывают силовики, оказался иностранец, который временно проживал в одной из областей Украины. Задержанный периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.
По данным СБУ, российские спецслужбы интересовались информацией о новейшем вооружении ВСУ, численности и местах дислокаций украинской армии на передовой.
"Шпиона задержали на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи. Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу", — подчеркнули в силовом ведомстве.
Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос об объявлении мужчине, которого обвиняют в работе на ГРУ ГШ ВС РФ, подозрении по ч.1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (Шпионаж).
Ранее Фокус сообщал, что СБУ разоблачила завербованных агентов ФСБ. По данным силовиков, двое жителей Энергодара были завербованы российской спецслужбой с целью сбора и передачи информации, которая является государственной тайной в сфере безопасности. За шпионаж кураторы ФСБ РФ обещали вознаграждение в $1200.
Также Фокус рассказывал, что СБУ нейтрализовала "силовой блок" Ильи Кивы. Как утверждают в спецслужбе, группировка прикрывалась общественным объединением и пыталась спровоцировать обострение политической обстановки в стране. Спецоперацию по задержанию членов "силового блока" проводили в Харькове, Лисичанске и Северодонецке.