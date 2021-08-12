"Зливають" інформацію із зони ООС. СБУ звинуватила іноземця в роботі на ГРУ РФ (фото, відео)

Чоловік був затриманий "на гарячому" під час передавання військової інформації представнику спецслужби РФ.

Контррозвідка СБУ повідомила про викриття і затримання "агента" ГРУ ГШ ЗС РФ, який за завданнями кураторів звітував про українську армію і озброєння ЗСУ в зоні проведення ООС. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Ворожим агентом, як розповідають силовики, опинився іноземець, який тимчасово проживав в одній з областей України. Затриманий періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

За даними СБУ, російські спецслужби цікавилися інформацією про новітнє озброєння ЗСУ, чисельність та місця дислокацій української армії на передовій.

[ + – ] Затримання агента ГРУ РФ

[ + – ] Затримання агента ГРУ РФ

"Шпигуна затримали на "гарячому" під час передавання відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ за допомогою електронних каналів зв'язку. Наразі зловмисник затриманий, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду він узятий під варту", — підкреслили в силовому відомстві.

Крім цього, зараз розглядається питання про оголошення чоловікові, якого звинувачують в роботі на ГРУ ГШ ЗС РФ, підозри за ч.1 ст. 114 Кримінального кодексу України (Шпигунство).

[ + – ] Затримання агента ГРУ РФ в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила завербованих агентів ФСБ. За даними силовиків, двоє жителів Енергодара були завербовані російською спецслужбою з метою збору та передавання інформації, що становить державну таємницю у сфері безпеки. За шпигунство куратори ФСБ РФ обіцяли винагороду в $1 200.

Також Фокус розповідав, що СБУ нейтралізувала "силовий блок" Іллі Киви. Як стверджують у спецслужбі, угруповання прикривалося громадським об'єднанням і намагалося спровокувати загострення політичної ситуації в країні. Спецоперацію із затримання членів "силового блоку" проводили в Харкові, Лисичанську та Сєвєродонецьку.