Минобороны Украины закупит у азербайджанской компании Socar авиатоплива на 333 млн гривен

Государственная нефтяная компания получила половину заказов на авиационный керосин. Помимо этого ведомство заключило контракты еще с тремя участниками тендера.

Министерство обороны Украины закупит горючее для авиации на общую сумму в 664 840 000 гривен. По результатам тендера, половину заказов получила азербайджанская государственная нефтяная компания Socar. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок ProZorro.

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По итогам торгов, которые прошли по упрощенной процедуре, Вооруженные силы Украины получат 26 460 тонн авиакеросина по цене от 24 913 до 25 165 гривен за тонну.

Так, "Торговый дом "Сокар Украина" за поставку 13 250 тонн топлива по 25 165 гривен за тонну получит 333,44 млн грн. Согласно договору, Минобороны хочет получить топливо марки РТ производства ОАО "Нафтан" (Беларусь) или Джет А-1 производства Orlen Lietuva (Литва) и ПАО "Укртатнафта".

Компания "Окко Контракт" получит четверть общей суммы в размере 163 570 000 гривен. Ожидается, что она поставит 6 500 тонн авиатоплива марки РТ производства белорусского "Нафтана" по 25 165 гривен за тонну.

Также компания "Люкс Країна" получит 86,86 млн гривен за поставку 3 460 тонн топлива марки РТ от белорусского "Нафтана" или Джет А-1 от Orlen Lietuva и "Укртатнафты" по цене 25 104 гривен за тонну.

В свою очередь компания "Эксон ЮК" за поставку 3 250 тонн топлива марки Джет А-1 производства Hellenic Petrolium (Греция) и Sarlux Srl (Италия) по 24 913 гривен за тонну получит 80,97 млн гривен.

Напомним, недавно в Минобороны озвучили планы по приобретению наземных боевых дронов для украинской армии. К конкурсу предложат присоединиться украинским разработчикам.

Также мы писали о том, как украинская армия ранее в этом году получила от Турции улучшенную версию беспилотника Bayraktar.