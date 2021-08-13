Міноборони України закупить в азербайджанської компанії Socar авіапалива на 333 млн гривень

Державна нафтова компанія отримала половину замовлень на авіаційний гас. Крім цього відомство уклало контракти ще з трьома учасниками тендеру.

Міністерство оборони України закупить пальне для авіації на загальну суму 664 840 000 гривень. За результатами тендеру, половину замовлень отримала азербайджанська державна нафтова компанія Socar. Про це свідчать дані, розміщені на сайті держзакупівель ProZorro.

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За підсумками торгів, які пройшли за спрощеною процедурою, Збройні сили України отримають 26 460 тонн авіагасу за ціною від 24 913 до 25 165 гривень за тонну.

Так, "Торговий дім "Сокар Україна" за поставку 13 250 тонн палива по 25 165 гривень за тонну отримає 333,44 млн грн. Згідно з угодою, Міноборони хоче отримати паливо марки РТ виробництва ВАТ "Нафтан" (Білорусь) або Джет А-1 виробництва Orlen Lietuva (Литва) і ПАТ "Укртатнафта".

Компанія "Окко Контракт" отримає чверть загальної суми в розмірі 163 570 000 гривень. Очікується, що вона поставить 6 500 тонн авіапалива марки РТ виробництва білоруського "Нафтан" по 25 165 гривень за тонну.

Також компанія "Люкс Країна" отримає 86,86 млн гривень за поставку 3 460 тонн палива марки РТ від білоруського "Нафтан" або Джет А-1 від Orlen Lietuva й "Укртатнафти" за ціною 25 104 гривень за тонну.

Зі свого боку компанія "Ексон ЮК" за постачання 3 250 тонн палива марки Джет А-1 виробництва Hellenic Petrolium (Греція) і Sarlux Srl (Італія) по 24 913 гривень за тонну отримає 80,97 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони озвучили плани з придбання наземних бойових дронів для української армії. До конкурсу запропонують приєднатися українським розробникам.

Також ми писали про те, як українська армія раніше цього року отримала від Туреччини поліпшену версію безпілотника Bayraktar.