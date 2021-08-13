Азербайджан купит у Израиля военную технику на фоне обострения на границе с Арменией

По разным данным, сумма сделки может достигать от 2 миллиардов шекелей до 2 миллиардов долларов, ее подписание ожидается в ближайшие месяцы.

Азербайджан ведет переговоры с Израилем о закупке оружия производства этой страны на сумму в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что стороны подпишут сделку в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Israel Hayom.

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Стоит отметить, что автор публикации Дин Сэмюэл Элмс в ее начале утверждает, что речь идет о закупке оружия на 2 миллиарда шекелей, однако в следующем абзаце указывает аналогичную сумму, но уже в американской валюте.

Также журналист приводит два фактора, которые побудили Азербайджан обратиться к Израилю за новым оружием. Один из них — участившиеся перестрелки на границе с Арменией, а второй — курс на углубление отношений с израильской стороной, который был взят после победы Азербайджана в последней войне в Нагорном Карабахе. Ранее страны также договорились открыть в Израиле Торговое представительство Азербайджана.

По данным издания, самолеты министерства обороны Азербайджана в последние дни часто приземляются в израильских аэропортах и перевозят различные боеприпасы. Автор публикации полагает, что сделка между странами будет подписана уже в ближайшие месяцы.

Напомним, на днях министерство обороны Азербайджана потребовало от российских миротворцев освободить территорию Нагорного Карабаха от сил Армении. Также ведомство обвинило армянскую сторону в выставлении постов рядом с населенными пунктами Мухтаркенд и Шушакенд и новых провокациях.

Также на границе не редки случаи боевых столкновений между военнослужащими обоих стран. Последний такой инцидент произошел 28 июля — оппоненты использовали стрелковое оружие и гранатометы.