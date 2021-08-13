Азербайджан купить в Ізраїлю військову техніку на тлі загострення на кордоні з Вірменією

За різними даними, сума операції може досягати від 2 мільярдів шекелів до 2 мільярдів доларів, її підписання очікується в найближчі місяці.

Азербайджан веде переговори з Ізраїлем про закупівлю зброї виробництва цієї країни на суму 2 мільярди доларів. Очікується, що сторони підпишуть угоду в найближчі місяці. Про це з посиланням на джерела повідомляє газета Israel Hayom.

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Варто зазначити, що автор публікації Дін Семюел Елмс на її початку стверджує, що йдеться про закупівлю зброї на 2 мільярди шекелів, проте в наступному абзаці вказує аналогічну суму, але вже в американській валюті.

Також журналіст наводить два фактори, які спонукали Азербайджан звернутися до Ізраїлю за новою зброєю. Один із них — дедалі частіші перестрілки на кордоні з Вірменією, а другий — курс на поглиблення відносин з ізраїльською стороною, який був узятий після перемоги Азербайджану в останню війну в Нагірному Карабасі. Раніше країни також домовилися відкрити в Ізраїлі Торговельне представництво Азербайджану.

За даними видання, літаки міністерства оборони Азербайджану в останні дні часто приземляються в ізраїльських аеропортах і перевозять різні боєприпаси. Автор публікації вважає, що угода між країнами буде підписана вже в найближчі місяці.

Нагадаємо, днями міністерство оборони Азербайджану вимагало від російських миротворців звільнити територію Нагірного Карабаху від сил Вірменії. Також відомство звинуватило вірменську сторону у виставленні постів поруч із населеними пунктами Мухтаркенд і Шушакенд і нові провокації.

Також на кордоні не рідкісні випадки бойових зіткнень між військовослужбовцями обох країн. Останній такий інцидент стався 28 липня — опоненти використовували стрілецьку зброю і гранатомети.