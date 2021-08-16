United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic и Lufthansa прекращают полеты над Афганистаном

Авиакомпании аргументируют решение смертоносными инцидентами с применением ракет класса земля-воздух во время полетов над зонами конфликтов.

Международные авиакомпании уже начали объявлять об изменении маршрутов ради избегания полетов над воздушным пространством Афганистана. В частности, речь идет о United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, передает Reuters.

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Меры предприняты после захвата талибами контроля над президентским дворцом к Кабуле.

Так, в управлении гражданское авиации страны заявили, что любой транзит через воздушное судно Кабула не будет контролироваться.

"Авиакомпании будут более внимательно относиться к риску полетов над зонами конфликтов в последние годы после двух смертоносных инцидентов с применением ракет класса "земля-воздух", — говорится в сообщении.

В то же время сайт отслеживания полетов FlightRadar24 сообщает, что рейс Air India, направляющийся из Чикаго в индийскую столицу Дели, изменил курс и вышел из воздушного пространства Афганистана вскоре после попадания в него. Аналогичным образом поступил рейс из Дели в Баку авиакомпании Terra Avia.

На момент написания материала на вылете из Кабула, по данным сервиса, находился единственный самолет авиакомпании Turkish Airlines. Он должен прилететь в Стамбул по расписанию (в 16.43 по местному времени).

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Помимо этого, ряд западных стран, включая Канаду, Британию, Германию и Францию, проводили консультации со своими авиакомпаниями, поддерживающими высоту более 7 200 метров над Афганистаном.

В то же время, как сообщает ТАСС, немецкий концерн Lufthansa и все входящие в него компании приостанавливают полеты над территорией Афганистана. Туда, в частности, входят авиакомпании Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Напомним, радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. В то же время руководство организации потребовало своих сторонников не делать ничего такого, что могло бы напугать мирных жителей.

Также сообщалось, что несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту — на фоне паники и стремления многих жителей покинуть страну.