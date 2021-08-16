United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic і Lufthansa припиняють польоти над Афганістаном

Авіакомпанії аргументують рішення смертоносними інцидентами із застосуванням ракет класу земля-повітря під час польотів над зонами конфліктів.

Міжнародні авіакомпанії вже почали оголошувати про зміну маршрутів заради уникнення польотів над повітряним простором Афганістану. Зокрема, йдеться про United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, передає Reuters.

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Заходи вжиті після захоплення талібами контролю над президентським палацом до Кабулу.

Так, в управлінні цивільної авіації країни заявили, що будь-який транзит через повітряне судно Кабула не контролюватиметься.

"Авіакомпанії будуть більш уважно ставитися до ризику польотів над зонами конфліктів в останні роки після двох смертоносних інцидентів із застосуванням ракет класу "земля-повітря", — йдеться в повідомленні.

У той же час сайт відстеження польотів FlightRadar24 повідомляє, що рейс Air India, що прямує з Чикаго в індійську столицю Делі, змінив курс і вийшов із повітряного простору Афганістану незабаром після потрапляння в нього. Аналогічно вчинив рейс із Делі в Баку авіакомпанії Terra Avia.

На момент написання матеріалу на вильоті з Кабула, за даними сервісу, знаходився єдиний літак авіакомпанії Turkish Airlines. Він повинен прилетіти в Стамбул за розкладом (о 16:43 за місцевим часом).

Фото: Скриншот

Крім цього, низка західних країн, враховуючи Канаду, Британію, Німеччину і Францію, проводили консультації зі своїми авіакомпаніями, що підтримують висоту більше 7 200 м над Афганістаном.

У той же час, як повідомляє ТАСС, німецький концерн Lufthansa й усі вхідні в нього компанії призупиняють польоти над територією Афганістану. Туди, зокрема, входять авіакомпанії Eurowings, Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines.

Нагадаємо, радикальна організація "Талібан" оголосила, що війна в Афганістані закінчена після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац у Кабулі. У той же час керівництво організації вимагало своїх прихильників не робити нічого такого, що могло б налякати мирних жителів.

Також повідомлялося, що кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців у кабульському аеропорту — на тлі паніки і прагнення багатьох жителів покинути країну.