В Минобороны отреагировали на информацию насчет бойцов ВСУ в Афганистане

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, есть ли на сегодняшний день в этой стране военнослужащие украинской армии.

Заместитель министра обороны Анна Маляр во вторник, 17 августа на своей странице в Facebook сообщила, что в захваченном радикальной организацией "Талибан" Афганистане военнослужащих ВСУ на данный момент нет.

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По ее словам, миротворческий персонал ВСУ, выполнявший задачи в Афганистане во время проведения операции НАТО, вернулся в Украину еще 8 июня.

"Следовательно, в Афганистане нет солдат ВСУ", – заявила Анна Маляр.

[ + – ] Сообщение Анны Маляр

Ранее телеграм-канал "Военный осведомитель", возможно связанный с российским Минобороны, обнародовал видео, на котором показаны кадры из Афганистана во время захвата тюрьмы боевиками Талибана.

На кадрах бойцы, разговаривающее на украинском, смотрят за происходящим с крыши здания. При этом они жалуются на то, что на военной базе уже нет сил сопротивления.

[ + – ] Видео с якобы украинскими военными

Отметим, данные Анны Маляр о времени вывода украинских военнослужащих с территории Афганистана несколько отличаются от официальной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

В июне пресс-служба Генштаба сообщила, что все украинские военнослужащие вернулись на родину с 1 по 5 июня.

Также в Минобороны сообщали, что военнослужащих ВСУ будут привлекать к другим миссиям НАТО, в частности — в Ираке и на Средиземном море.