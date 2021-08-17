В Минобороны отреагировали на информацию насчет бойцов ВСУ в Афганистане
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, есть ли на сегодняшний день в этой стране военнослужащие украинской армии.
Заместитель министра обороны Анна Маляр во вторник, 17 августа на своей странице в Facebook сообщила, что в захваченном радикальной организацией "Талибан" Афганистане военнослужащих ВСУ на данный момент нет.
По ее словам, миротворческий персонал ВСУ, выполнявший задачи в Афганистане во время проведения операции НАТО, вернулся в Украину еще 8 июня.
"Следовательно, в Афганистане нет солдат ВСУ", – заявила Анна Маляр.
Ранее телеграм-канал "Военный осведомитель", возможно связанный с российским Минобороны, обнародовал видео, на котором показаны кадры из Афганистана во время захвата тюрьмы боевиками Талибана.
На кадрах бойцы, разговаривающее на украинском, смотрят за происходящим с крыши здания. При этом они жалуются на то, что на военной базе уже нет сил сопротивления.
Отметим, данные Анны Маляр о времени вывода украинских военнослужащих с территории Афганистана несколько отличаются от официальной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.
В июне пресс-служба Генштаба сообщила, что все украинские военнослужащие вернулись на родину с 1 по 5 июня.
Также в Минобороны сообщали, что военнослужащих ВСУ будут привлекать к другим миссиям НАТО, в частности — в Ираке и на Средиземном море.