У Міноборони відреагували на інформацію щодо бійців ЗСУ в Афганістані

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, чи є наразі в цій країні військовослужбовці української армії.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 17 серпня, на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в захопленому радикальною організацією "Талібан" Афганістані військовослужбовців ЗСУ зараз немає.

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За її словами, миротворчий персонал ЗСУ, який виконував завдання в Афганістані під час проведення операції НАТО, повернувся в Україну ще 8 червня.

"Відтак, в Афганістані немає солдатів ЗСУ", — заявила Ганна Маляр.

[ + – ] Повідомлення Ганни Маляр

Раніше телеграм-канал "Військовий інформатор", можливо, пов'язаний із російським Міноборони, оприлюднив відео, на якому показані кадри з Афганістану під час захоплення в'язниці бойовиками Талібану.

На кадрах бійці, які розмовляють українською, дивляться за тим, що відбувається з даху будівлі. При цьому вони скаржаться на те, що на військовій базі вже немає сил опору.

[ + – ] Відео з нібито українськими військовими

Відзначимо, дані Ганни Маляр про час виведення українських військовослужбовців з території Афганістану дещо відрізняються від офіційної інформації Генштабу Збройних сил України.

У червні пресслужба Генштабу повідомила, що всі українські військовослужбовці повернулися на батьківщину з 1 по 5 червня.

Також в Міноборони повідомляли, що військовослужбовців ЗСУ будуть залучати до інших місій НАТО, зокрема — в Іраку і на Середземному морі.