Представитель "Талибана" позвонил в прямой эфир канала BBC (видео)

Член радикальной организации Сухайль Шахин позвонил телеведущей канала. Девушка воспользовалась моментом и взяла у него интервью.

Официальный представитель движения "Талибан" Сухайль Шахин позвонил ведущей телеканала BBC Ялде Хаким, когда та вела прямой эфир. Однако журналистка не растерялась и поднесла к своему динамику микрофон, чтобы зрители имели возможность слышать его слова.

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После того, как представителя исламистской организации представили и связь была окончательно налажена, Шахин начал свое повествование.

"Не должно быть никакого недопонимания, мы уверены, что жители Афганистана в городе Кабуле, их имущество и их жизни находятся в безопасности … Никакой мести не будет … Мы ждем мирной передачи власти", — заявил мужчина вскоре после появления новостей о том, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Примечательно, что сама журналистка родом из Афганистана. Ее семья бежала из страны верхом на лошади, когда Ялда Хаким была еще ребенком. Прожив пару лет в Пакистане, она переехала вместе с родственниками в Австралию, где живет по сей день.

Ранее стало известно, что соцсеть Facebook приняла решение блокировать учетные записи и публикации, имеющие отношения к талибам. В компании отметили, что талибы годами использовали сеть для публикации своих сообщений, теперь же группа экспертов из Афганистана занимается слежкой за контентом и удаляет посты, связанные с исламистами.

До этого в организации "Талибан" заявили об окончании войны в Афганистане. Этому предшествовал захват президентского дворца в Кабуле (столица страны).