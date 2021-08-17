Представник "Талібану" зателефонував у прямий ефір каналу BBC (відео)

Член радикальної організації Сухайл Шахін зателефонував телеведучій каналу. Дівчина скористалася моментом і взяла в нього інтерв'ю.

Офіційний представник руху "Талібан" Сухайл Шахін зателефонував ведучій телеканалу BBC Ялді Хакім, коли та вела прямий ефір. Однак, журналістка не розгубилася і піднесла до свого динаміку мікрофон, щоб глядачі мали можливість чути його слова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після того, як представника організації ісламізму представили і зв'язок був остаточно налагоджений, Шахін почав свою розповідь.

"Не повинно бути ніякого непорозуміння, ми впевнені, що жителі Афганістану в місті Кабулі, їхнє майно та їхнє життя в безпеці ... Ніякої помсти не буде ... Ми чекаємо мирної передачі влади", — заявив чоловік незабаром після появи новин про те, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.

Примітно, що сама журналістка родом з Афганістану. Її сім'я втекла з країни верхи на коні, коли Ялда Хакім була ще дитиною. Проживши кілька років у Пакистані, вона переїхала разом з родичами в Австралію, де живе до цього дня.

Раніше стало відомо, що соцмережа Facebook вирішила блокувати облікові записи і публікації, що мають відношення до талібів. У компанії зазначили, що таліби роками використовували мережу для публікації своїх повідомлень, тепер же група експертів з Афганістану займається стеженням за контентом і видаляє пости, пов'язані з ісламістами.

До цього в організації "Талібан" заявили про закінчення війни в Афганістані. Цьому передувало захоплення президентського палацу в Кабулі (столиця країни).