"Больше ни цента". Германия сворачивает финансовую поддержку Афганистана из-за жестокости талибов

ФРГ ежегодно выделяла Афганистану сотни миллионов евро помощи. Теперь приоритетом Берлина стал оперативный вывод из страны всего немецкого гуманитарного персонала.

Германия больше не будет оказывать Афганистану финансовую помощь, направленную на развитие страны. Об этом, как сообщает DPA, заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

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По его словам, на сегодняшний день приоритетом Берлина является вывод всего немецкого гуманитарного персонала из захваченной талибами страны.

Министр отметил, что исламистское движение "Талибан" руководило Афганистаном в течение пяти лет в конце предыдущего столетия, и в это время в стране наблюдались жесткие ограничения прав женщин, запрет образования для девочек и наказание людей, которых правящая верхушка считала "недостаточно набожной".

[ + – ] Герд Мюллер Фото: AFP

Немецкий чиновник также напомнил, что талибы предоставляли убежище "Аль-Каиде", которая ответственна за теракты 11 сентября 2001 года в США. По его словам, ни одного цента из 250 миллионов евро, которые были заложены в бюджете Германии для помощи Афганистану, выплачено не было. При этом финансирование из других источников все же могло поступить.

Движение "Талибан" взяло Афганистан под контроль в воскресенье. Его представители утверждают, что будут уважать права женщин и не станут мстить государственным чиновникам. В то же время многие жители страны не верят этим заявлениям и пытаются бежать из страны.

С аналогичным заявлением выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что в случае захвата талибами Афганистана эта страна не получит "ни цента" финансовой помощи. По его словам, Берлин ежегодно выделял для Афганистана 430 миллионов евро.

"Халифат не будет поддерживаться, Талибан тоже должен это знать", — заявил министр.

Как сообщалось ранее, радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане завершена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. При этом руководители радикалов призвали их не совершать ничего, что могло бы напугать мирных жителей.

В то же время посольство США в Афганистане, которое эвакуировалось в аэропорт Кабула, заявляло о том, что аэропорт подвергается обстрелам.