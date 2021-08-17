"Більше ні цента". Німеччина згортає фінансову підтримку Афганістану через жорстокість талібів

ФРН щорічно виділяла Афганістану сотні мільйонів євро допомоги. Тепер пріоритетом Берліна стало оперативне виведення з країни всього німецького гуманітарного персоналу.

Німеччина більше не надаватиме Афганістану фінансову допомогу, спрямовану на розвиток країни. Про це, як повідомляє DPA, заявив міністр економічного співробітництва і розвитку ФРН Герд Мюллер.

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За його словами, на сьогоднішній день пріоритетом Берліна є вивід усього німецького гуманітарного персоналу з захопленої талібами країни.

Міністр зазначив, що ісламістський рух "Талібан" керував Афганістаном протягом п'яти років у кінці попереднього сторіччя, і в цей час у країні спостерігалися жорсткі обмеження прав жінок, заборона освіти для дівчаток і покарання людей, яких правляча верхівка вважала "недостатньо набожними".

[ + – ] Герд Мюллер Фото: AFP

Німецький чиновник також нагадав, що таліби надавали притулок "Аль-Каїді", яка відповідальна за теракти 11 вересня 2001 року в США. За його словами, жодного цента з 250 мільйонів євро, які були закладені в бюджеті Німеччини для допомоги Афганістану, виплачено не було. При цьому фінансування з інших джерел все ж могло надійти.

Рух "Талібан" узяв Афганістан під контроль у неділю. Його представники стверджують, що будуть поважати права жінок і не стануть мстити державним чиновникам. У той же час багато жителів країни не вірять цим заявам і намагаються втекти з країни.

З аналогічною заявою виступив і міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що в разі захоплення талібами Афганістану ця країна не отримає "ні цента" фінансової допомоги. За його словами, Берлін щорічно виділяв для Афганістану 430 мільйонів євро.

"Халіфат не матиме підтримки, Талібан теж повинен це знати", — заявив міністр.

Як повідомлялося раніше, радикальна організація "Талібан" оголосила, що війна в Афганістані завершена після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац у Кабулі. При цьому керівники радикалів закликали їх не робити нічого, що могло б налякати мирних жителів.

У той же час посольство США в Афганістані, яке евакуювалося в аеропорт Кабула, заявляло про те, що аеропорт піддається обстрілу.