С ракетами и электрическим ходом: в Украине представили боевой дрон "Миротворец" (видео)

Управлять новинкой можно при помощи обычного геймпада, а в зависимости от модификации они могут эвакуировать раненых с поля боя.

Конструкторско-производственное предприятие "Синергия" показало роботизированную платформу "Миротворец", которая соответствует современным условиям поле боя. Об этом сообщает Defense Express.

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Особенность новинки состоит в том, что она малозаметная в тепловом спектре благодаря электрической батареи. Она способна разгоняться до 35 км/ч, а также преодолевать водные препятствия на скорости до 6 км/ч.

В качестве вооружения используется "Амулет" с двумя противотанковыми ракетами с дальностью поражения до 5,1 км. Использование комплекса стало возможно благодаря грузоподъемности в 480 кг.

Фото: Defense Express

Применять платформу можно для разных целей, например, для эвакуации раненых с поля боя, одновременно можно будет перевозить до двух бойцов. Для этого на корпус "Миротворца" можно установить бронированные экраны, способные защитить от попадания пули 5,45х39, а в дальнейшем и от СВД 7,62х54.

Технические характеристики "Миротворца":

Дальность хода — от 100 км (на борту также есть генератор для зарядки аккумуляторов)

Максимальная скорость — 35 км/ч на суше и 6 км/ч по воде

Высота — 110 см

Управление — джойстиком на дистанции до 500 метров и стационарно до 2 км

Четыре камеры и тепловизор

[ + – ] Директор по развитию и технологий UaDefense Александр Косарь с джойстиком для управления Фото: Defense Express

Также платформа может работать в условиях радиоэлектронных помех.

Напомним, на выставке "Зброя та безпека" показали украинские боевые дроны. Среди новинок есть модели, которыми заинтересовались в Минобороны Украины. Боевые дроны могут поступить на вооружение ВСУ.